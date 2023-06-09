شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تحافظ على ضبط مستويات السكر فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكر هو مرض العصر منذ سنوات يصاب به العديد من الناس سوي كانوا كبار السن أو الأطفال أو الشباب ، وتركه دون متابعة طبية يعرضك الي تدهور في الحالة الصحية علي المدي القريب والبعيد ، لذا فيجب عليك اتباع نظام غذائي يناسب مع ادوية علاج السكر . وذلك وفقا لما نشرته وكالة نوفوستي.

أوضحت العديد من الدراسات الحديثة أن هناك مواد غذائية تساعد في ارتفاع نسبة السكر في الدم ، كما أنه يوجد أيضا أطعمة تساهم في خفض مستوي السكر ، بجانب أطعمة أخري يساهم في تحسين معدلات السكر بشكل دائما .

كشف الدكتور جيزيم هيرميوش، أخصائي التغذية التركية، المواد الغذائية التي تساعد على تخفيض واستقرار مستوى السكر في الدم، ومن بين هذه المواد الأسماك التي يجب تناولها على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع ، مشيرا إلى ضرورة اتباع نظام غذائي مناسب لمرض السكري بحسب الحالة الصحية .

بالإضافة إلى تناول الشاي الأخضر من دون سكر، الذي يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، سيلاحظ الشخص أن مستوى السكر ستستقر ضمن حدود معينة. ولكن يجب تناوله باعتدال.

كما نصح أخصائي التغذية بتناول البقوليات مرتين في الأسبوع، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية. كما يجب تناول الفواكه الحمراء اللون المفيدة جدا بفضل بنيتها الليفية ومصدر مضادات الأكسدة .

وأضاف الطبيب أيضا أن فوائد تناول المكسرات"البندق واللوز والجوز"، التي تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم. ولكن ينصح بعدم الإفرط بتناولها حتي لا ترض نفسك الي اضرار صحية .