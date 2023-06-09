شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس تقليل الالتهاب.. اعرف فوائد الثوم فى خفض الكوليسترول الضار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم الثوم مع العديد من الأطعمة، ولكنه يحتوي أيضًا على مركبات قوية لها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. يعد الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية أمرًا بالغ الأهمية لصحة القلب ويمكن أن يساعدك الثوم في ذلك، وفقا لما نشره موقع helpguide.

ومن المعروف أن الثوم مفيد في خفض الكوليسترول ومنع تخثر الدم. بالإضافة إلى ذلك ، يحسن الثوم المناعة ويخفض ضغط الدم ويريح الأوعية الدموية للسماح بتدفق الدم بشكل سلس، كما أنه يساعد في تقليل الالتهابات وحماية الأوعية الدموية. تساهم جميع الفوائد الصحية للثوم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وتربط الأبحاث الأليسين ، وهي مادة كيميائية موجودة في بصيلات الثوم النيئة ، بمزايا صحية مختلفة ، بما في ذلك انخفاض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة ، وتعزيز المناعة ، وخفض ضغط الدم، وأظهرت التجارب البشرية أن مكملات الثوم تخفض ضغط الدم بشكل كبير. ومع ذلك ، يجب أن تكون جرعات المكملات عالية نسبيًا لتحقيق النتائج المرجوة. الكمية المطلوبة كل يوم حوالي أربعة فصوص من الثوم.

يمكن أن يقلل الثوم من الكوليسترول الكلي والضار. وفقًا للدراسات ، يبدو أن مكملات الثوم تخفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار بنسبة 10-15٪ في أولئك الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول . بالإضافة إلى ذلك ، تظهر الأبحاث أن الثوم يميل إلى تقليل الكوليسترول السيئ مع زيادة الكوليسترول الجيد.

ويساعد الثوم في منع تكون جلطات الدم. ويعد عنصر ممتاز يجب تضمينه في وجباتك لأنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية. بصرف النظر عن خفض الكوليسترول ، فإنه يعزز أيضًا مناعتك ، ويحتوي على مضادات الأكسدة ، ويحسن نوعية حياتك بشكل عام.

وثبت أن حبوب الثوم تعزز أداء الجهاز المناعي. على سبيل المثال ، أشارت الأبحاث التي استمرت 12 أسبوعًا إلى أن تناول مكمل الثوم يوميًا يقلل من حدوث نزلات البرد بنسبة 63٪ مقارنةً بالعلاج الوهمي. كما خفضت المكملات متوسط مدة أعراض البرد إلى النصف.