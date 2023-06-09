شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحدد 4 أعراض تحذيرية لسرطان القولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان القولون هو السرطان الذي يبدأ في الأمعاء الغليظة أو المستقيم، وهو نهاية القولون، وفي السنوات الأخيرة ، كان هناك زيادة مطردة في حدوثه بين الشباب ".

وجدت دراسة جديدة نُشرت في مجلة المعهد الوطني للسرطان (NCI) 4 "علامات وأعراض تحذيرية" للتشخيص المبكر لسرطان القولون والمستقيم المبكر.

شمل البحث الجديد من كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس حسب موقع onlymyhealth مجموعة تتكون من 5075 شخصًا يعانون من سرطان القولون والمستقيم المبكر. كان الغرض من الدراسة هو العثور على العلامات المبكرة لسرطان القولون والمستقيم لدى الشباب. تضمنت الأعراض الأربعة ما يلي:

وجع بطن

نزيف في المستقيم

إسهال

فقر الدم بسبب نقص الحديد

في حين أن الأسباب الكامنة وراء هذه الزيادة في الإصابة ليست واضحة تمامًا ، فإن الطبيب يعزوها إلى عوامل مثل أنماط الحياة ، والعادات الغذائية السيئة ، والسمنة ، والاستعداد الوراثي.

دور الاكتشاف المبكر

غالبًا ما يتم التغاضي عن أعراض سرطان القولون أو إساءة تفسيرها لدى الأفراد الأصغر سنًا ، مما يؤدي إلى تأخير التشخيص والعلاج مما يؤدي إلى مرحلة أكثر تقدمًا في التشخيص مما يؤدي إلى نتائج أسوأ.

تشمل اختبارات الفحص فحص الدم الخفي في البراز وتنظير القولون. قال الطبيب إن الأفراد الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون أو حالات وراثية معينة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بهذه الآفات ويستفيدون أكثر من الفحوصات المنتظمة. وأضاف: "يجب أن يكون مفهوماً أن معظم سرطانات القولون والمستقيم تصيب الأفراد دون أي تاريخ عائلي سابق للإصابة بسرطان القولون".

لذلك يمكن أن يساعد الفحص بالطرق التالية:

الاكتشاف المبكر: غالبًا ما تبدأ سرطانات القولون على شكل سلائل ، وهي عبارة عن نمو غير طبيعي في القولون أو المستقيم. من خلال الفحص ، يمكن اكتشاف هذه الأورام الحميدة قبل أن تتطور إلى سرطان أو في مرحلة مبكرة عندما يكون العلاج أكثر فعالية. يحسن الاكتشاف المبكر من فرص نجاح العلاج ويزيد من معدلات البقاء على قيد الحياة.

الوقاية: لا يساعد تنظير القولون في الكشف عن السرطان فحسب ، بل يسمح أيضًا بإزالة السلائل السرطانية أثناء الإجراء، تمنع إزالة هذه الأورام الحميدة من التطور إلى سرطان تمامًا ، مما يقلل بشكل فعال من خطر الإصابة بسرطان القولون.