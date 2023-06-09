شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الطريقة الصح لتناول الفاكهة ..تجنب 5 أخطاء لجني الفوائد الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الفاكهة المليئة بالعناصر الغذائية المختلفة جزءًا أساسيًا من نظام غذائي متوازن وتوفر فوائد صحية متعددة ، بما في ذلك خفض ضغط الدم والكوليسترول والحفاظ على وزن صحي للجسم، لكن هل تعلم أن الطريقة التي تستهلك بها الفاكهة تؤثر على امتصاصها في الجسم؟ إليك الطريقة الصحيحة لتناول الفاكهة لتحقيق أقصى قدر من الفوائد الصحية، وفقا لما نشره موقع " indianexpress".

وقالت خبيرة التغذية الهندية، نيها رانجلاني، إن هناك طرق غريبة نستهلك بها الفواكه والتي لا تسمح لنا بالحصول على أقصى فوائدها.

اللبن المخفوق

يحتوي الحليب والفواكه على تركيبات مغذية مختلفة ، كما يختلف الوقت اللازم لهضمهما، يتم هضم الفاكهة بشكل أسرع مقارنة بالحليب ، وعندما نمزجها ، فإننا في الواقع نسمح لسكر الفاكهة بالتخمر في القناة الهضمية مما يؤدي إلى الغازات والانتفاخ ومشاكل أخرى متعلقة بالأمعاء، وأوضحت خبيرة التغذية إن مخفوق الفاكهة المفضل لديك قد يكون سمًا بطيئًا لجسمك





كحلوى أو مع وجبات الطعام

لا بد أنك رأيت أشخاصًا يأكلون الفاكهة كحلوى أو مع الوجبة ، لكن وفقًا لخبيرة التغذية نيها ، فهي ليست عادة صحية ؛ سيؤدي ذلك فقط إلى زيادة نسبة السكر في جسمك وتحويله بشكل أسرع إلى دهون ، والتي تجلس بعد ذلك في أمعائك لفترة أطول ، مما يؤدي مرة أخرى إلى حدوث مشاكل متعلقة بالأمعاء ، حذرت الأشخاص الذين يحبون تناول المانجو بعد الوجبات ، واقترحت تناولها في أوقات مختلفة لجني كل فوائدها.





في وقت متأخر وجبة خفيفة ليلا

أولئك الذين يعتقدون أن تناول الفاكهة لإشباع الرغبة الشديدة في وقت متأخر من الليل أمر صحي يحتاجون إلى معرفة أنه ليس كذلك، حسب خبيرة التغذية ، في الليل ، لا يحتاج جسمك إلى السكريات من الفاكهة لأنك غير نشط،كل ما يريده جسمك في الليل هو الحصول على قسط من الراحة والإصلاح وليس معالجة أي طعام، لن يتم تخزين السكريات من الفاكهة في جسمك إلا على شكل دهون وأنا متأكد من أنك لا تريد ذلك.

عصائر

في حين أن الفاكهة غذاء صحي مليء بالعناصر الغذائية والألياف ، فإن عصير الفاكهة يُجرد تمامًا من أهم مكون في الفاكهة ، وهو الألياف قالت خبيرة التغذية : "بدون الألياف ، يتم امتصاص سكر الفاكهة مباشرة في مجرى الدم ويتم نقله إلى الكبد ثم يتم تحويل هذا السكر الزائد إلى دهون".