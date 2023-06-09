شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تساعد فى التعافي من الالتهاب الرئوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الالتهاب الرئوي هو عدوى تسبب التهاب الأكياس الهوائية لإحدى الرئتين أو كلتيهما. قد تتمدد الأكياس الهوائية مع السوائل أو الصديد ، مما يؤدي إلى سعال مصحوب بصديد أو بلغم وحمى وقشعريرة وصعوبة في التنفس. مجموعة متنوعة من الكائنات الحية مثل البكتيريا والفيروسات والفطريات تسبب الالتهاب الرئوي، يمكن أن تتراوح في شدتها من غير مؤثرة إلى مهددة للحياة. يعتبر المواليد والأطفال الصغار، والذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ، والذين يعانون من مشاكل صحية أو ضعف في جهاز المناعة من بين الفئات الأكثر ضعفًا. لذلك ، من المهم إجراء تغيير مناسب من أجل الصحة المثلى، وفقا لما نشره موقع healthifyme.

إن نظامنا الغذائي يلعب دائمًا دورًا نشطًا. يمكن القول إن تنظيم وجباتنا الغذائية وفقًا لذلك يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بالالتهاب الرئوي والتعافي منه. لذا ، استمر في القراءة للتعرف على أفضل الأطعمة التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي إذا تم تشخيصك مؤخرًا بالتهاب رئوي.

قد تشمل أعراض وعلامات الالتهاب الرئوي ما يلي:

قد يحدث ألم في الصدر عند التنفس أو السعال.

يحدث الارتباك أو التحولات في الوعي العقلي للبالغين الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر.

السعال الذي قد ينتج عنه بلغم

تعب

حمى وتعرق وقشعريرة تهتز

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا تكون درجة حرارة الجسم لديهم أقل من المتوسط.

القيء أو الغثيان أو الإسهال

صعوبة في التنفس

الأطعمة التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي لتسريع الشفاء

1 - عسل

إنه مكون طبي تقليدي له تاريخ طويل. يجب تناول العسل من قبل المرضى الذين يعانون من الالتهاب الرئوي لأنه يخفف من الأعراض المزعجة لنزلات البرد والسعال والتهاب الحلق. يمكنك تسخين عصير الليمون قليلاً قبل شربه ، كما يمكنك إضافة العسل إليه.

2 - زبادي

يشتهر الزبادي باحتوائه على بكتيريا جيدة مفيدة للجسم. يحتوي على البروبيوتيك التي تمنع نمو الجراثيم المسببة للالتهاب الرئوي. يمكنك أيضًا تناول المزيد من مشروبات البروبيوتيك إذا كانت متوفرة ، حيث إن لها تأثيرًا مشابهًا على الجسم للزبادي. يجب أن يكون الزبادي جزءًا من نظامك الغذائي اليومي لأنه يقوي جهاز المناعة لديك.

3 - الأطعمة الغنية بالبروتين

أولئك الذين يعانون من الالتهاب الرئوي يجب أن يتبعوا نظامًا غذائيًا عالي البروتين. تشمل الأطعمة الغنية بالبروتين ذات الخصائص المضادة للالتهابات اللوز والفول السوداني والفول واللحوم البيضاء وأسماك المياه الباردة. قد تعمل هذه الأطعمة أيضًا على تحسين قدرة الجسم على إصلاح الأنسجة وتجديدها.

4 - كُركُم

تساعد خصائص الكركم المضادة للالتهابات على تخفيف آلام الصدر ، والتي تعد واحدة من أولى مؤشرات الالتهاب الرئوي. الكركم ، كمحل للبلغم ، يساعد في إزالة النزلات والمخاط من قنوات الشعب الهوائية ، مما يجعل التنفس أسهل.

5 - الأطعمة الغنية بفيتامين سي

يعزز فيتامين سي جهاز المناعة مما يساعد في علاج الالتهاب الرئوي. لذلك يمكنك تناول البرتقال لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي ومضاد أكسدة قوي للجسم. ولكن إذا كنت تعاني من التهاب في الحلق ، فتجنب تناول البرتقال الحامض حقًا لأن هذا قد يؤدي إلى تفاقمه. بدلاً من ذلك ، يمكنك تناول فواكه حمضيات أخرى ، مثل الليمون والتوت والكيوي ، لأنها توفر أيضًا مستويات عالية من فيتامين سي.