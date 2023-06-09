شكرا لقرائتكم خبر عن متلازمة الشخص المتيبس.. مرض نادر تعرف على أعراضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متلازمة الشخص المتيبس مرض نادر يصيب نحو واحد من كل مليون شخص، ويسبب ألمًا شديدًا وصعوبة فى الحركة، ما يمنع المصاب بها من القيام بأنشطة بدنية مجهدة، وفقًا لشبكة CNN الأمريكية. يبدأ هذا المرض النادر بأن يشعر المريض بتقلصات عضلية يتبعها خلل فى المناعة الذاتية. يشعر مريض مُتلازمة الشخص المتيبس أن عضلات الجذع والبطن أكثر تيبُّسًا وضخامةً بشكلٍ تدريجى، وتتأثر عضلاتُ الذراعين والساقين بشكلٍ أقل. تتفاقم متلازمة الشخص المُتَيَبِّس فى غضون عام، ممَّا يؤدى إلى حدوث عجزٍ وتيبُّسٍ في أنحاء الجسم. يُستدلُّ على تشخيص مُتلازمة الشخص المُتيبس من الأعراض، لكن تُجرى اختباراتٌ للمساعدة على تأكيد التشخيص، وتشتمل قياس كهربية العضلات، والاختبارات الدَّمويَّة للتَّحرِّى عن الأضداد الموجودة عندَ كثير من المرضى المُصابين بهذه المُتلازمة. (مهدّئ) لإرخاء العضلات علاجات لتقوية الجهاز المناعى الستيرويدات القشرية تبادل البلازما فى بعض الأحيان أعراض مُتلازمة الشخص المُتَيَبِّسعلاج مُتلازمة الشخص المُتَيَبِّس

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