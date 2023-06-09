صحة ورشاقة

متلازمة الشخص المتيبس.. مرض نادر تعرف على أعراضه

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القاهرة - سامية سيد - متلازمة الشخص المتيبس مرض نادر يصيب نحو واحد من كل مليون شخص، ويسبب ألمًا شديدًا وصعوبة فى الحركة، ما يمنع المصاب بها من القيام بأنشطة بدنية مجهدة، وفقًا لشبكة CNN الأمريكية. 

 

يبدأ هذا المرض النادر بأن يشعر المريض بتقلصات عضلية يتبعها خلل فى المناعة الذاتية.

 

أعراض مُتلازمة الشخص المُتَيَبِّس

يشعر مريض مُتلازمة الشخص المتيبس أن عضلات الجذع والبطن أكثر تيبُّسًا وضخامةً بشكلٍ تدريجى، وتتأثر عضلاتُ الذراعين والساقين بشكلٍ أقل.

تتفاقم متلازمة الشخص المُتَيَبِّس  فى غضون عام، ممَّا يؤدى إلى حدوث عجزٍ وتيبُّسٍ في أنحاء الجسم.

يُستدلُّ على تشخيص مُتلازمة الشخص المُتيبس من الأعراض، لكن تُجرى اختباراتٌ للمساعدة على تأكيد التشخيص، وتشتمل قياس كهربية العضلات، والاختبارات الدَّمويَّة للتَّحرِّى عن الأضداد الموجودة عندَ كثير من المرضى المُصابين بهذه المُتلازمة.

 

علاج مُتلازمة الشخص المُتَيَبِّس

(مهدّئ) لإرخاء العضلات

علاجات لتقوية الجهاز المناعى

الستيرويدات القشرية  

تبادل البلازما فى بعض الأحيان

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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