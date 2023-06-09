أنواع من الشاي لإنقاص الوزن

بيروت - نادين محمد - يعد الشاي أحد أكثر المشروبات استهلاكًا حول العالم ، هذا المشروب له كثير من الفوائد الصحية بينها أنه مساعد فعال على تخسيس الوزن.

يعةد تاريخ الشاي إلى الإمبراطور الصيني شين نونج الذي اكتشف الشاي لأول مرة في عام 2737 قبل الميلاد عندما سقطت الأوراق في الماء المغلي؛ الشاي يحتوي على مركبات تعزز الصحة تعرف باسم البوليفينول تتميز بخصائصها المضادة للأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من التلف الناجم عن الجذور الحرة.

فوائد الشاي للصحة العامة:

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1-تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية بسبب قدرة البوليفينول على تحسين ضغط الدم والكوليسترول الضار .

2- تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 .

3- تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان ، مثل سرطان الثدي والرئة والبروستاتا.

4-تقليل مخاطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي .

أنواع الشاي التي قد تساعد في إنقاص الوزن

تشير بعض الدراسات إلى أن أنواعًا معينة من الشاي قد تساعد في إنقاص الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي . يقول الخبراء أنه بالمقارنة مع المشروبات مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة ، فإن شرب الشاي هو عادة صحية.

ما رأيك في معرفة فوائد الشاي الأخضر للبشرة الدهنية

1- شاي أخضر

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يأتي الشاي الأخضر من نفس نبات الشاي الأبيض والأسود عن طريق تبخير أوراق الشاي أو قليها وتجفيفها. يحتوي الشاي الأخضر على معدلات عالية من مادة البوليفينول، والتي قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان. تشير الدلائل إلى أن شرب الشاي الأخضر قد يزيد من حرق السعرات الحرارية أو ما يسمى بالتوليد الحراري عن طريق تحفيز حرق الدهون.

تشير الأبحاث حول تأثيرات الشاي الأخضر على الأفراد الذين يعانون من السمنة إلى أن تناول الشاي الأخضر في شكل مشروب أو كبسولة قد يساعد في تقليل مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر.

2- شاي ابيض

يحضر الشاي الأبيض من براعم نبتة الشاي. لا يتم تخمير الشاي الأبيض، مما يعني أنه لم يتأكسد عن طريق تعريض الأوراق للهواء والرطوبة لفترة طويلة من الوقت. مقارنةً بالأنواع الرئيسية الأخرى من الشاي ، يحتوي الشاي الأبيض عمومًا على أقل نسبة من الكافيين ولكن يحتوي على المزيد من مادة البوليفينول ، المضادة للأكسدة.

ما رأيك هنا التعرف على افضل طرق حرق الدهون وخسارة الوزن برجيم الشاي الابيض

الشاي الأبيض غني بالبوليفينول لذلك يساعد في إنقاص الوزن. الجمع بين تناول الشاي الأبيض وممارسة الرياضة قد يؤدي إلى انخفاض كبير في مؤشر كتلة الجسم والكوليسترول ومستويات الدهون الثلاثية مع زيادة الكوليسترول الجيد.

3- الشاي الصيني

الصورة من موقع freepik

يتم تحضير شاي أولونغ أو الشاي الأسود عن طريق أكسدة - أو شبه التخمر - أوراق الشاي. بالمقارنة مع الشاي الأخضر ، أظهرت الدراسات تأثيره الواضح على تقليل دهون البطن وذلك بفضل تعزيز عملية حرق الدهون.

4- الشاي الأسود

يتضمن إنتاج الشاي الأسود ذبول أوراق الشاي وأكسدتها بالكامل.هناك مكونات في الشاي الأسود تعزز فقدان الوزن مثل مستويات الكافيين التي تحفز عملية التمثيل الغذائي. وجدت البحوث أن تناول الشاي الأسود بانتظام يمنع زيادة الوزن ويقلل من محيط الخصر.

مثل أنواع الشاي السابقة، يحتوي الشاي الأسود على البوليفينول الذي يمنع امتصاص الدهون، تناولي الشاي الأسود مع أناوع الشاي الأخرى للوصول إلى الوزن المناسب.

ما رأيك التعرف على فوائد الشاي الأسود لشعركِ

الصورة من موقع freepik

في حين أن شرب أنواع مختلفة من الشاي قد يساعد جسمك في فقدان الوزن، ينصح الخبراء بتوخي الحذر من الشاي الذي يُزعم أنه يساعد في إنقاص الوزن والتخلص من السموم بينما تناولي أنواع الشاي الطبيعية.

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المصدر: forbes