شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تربط بين عقار من زهرة الليلك يستخدم للسكرى 2 وعلاج كورونا طويل الأمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة أمريكية أن دواء للسكري مستخلص من زهرة الليلك (الميتفورمين) ‏، يؤخذ عن طريق الفم من فئة البيجوانيد يعالج بنسبة 40 %خطر مواجهة مَن يطالهم فيروس كورونا طويل الأمد، حسب شبكة السى إن إن. وقد تشكل نتائج هذه الدراسة علامة فارقة في مكافحة كوفيد طويل الأمد الذى لا يزال الغموض يحيط به ويطال بحسب منظمة الصحة العالمية واحداً من كل 10 أشخاص مُصابين بكورونا.

واختَبَرت تجربة من المرحلة الثالثة جرى التحكم بها من خلال عقار ابتُكر أساساً من زهرة الليلك الفرنسية.

وشملت الدراسة التي نُشرت في مجلة "لانست إنفكشس ديزيسس" 1126 شخصاً يعانون زيادة في الوزن أو بدانة في الولايات المتحدة وبينما تلقى نصفهم ميتفورمين أُعطي للنصف الآخر دواءً وهمياً خلال الأيام التي تلت نتائج تُثبت إصاباتهم بكوفيد-19.

وسبق للفريق الذي أجرى الدراسة أن توصّل إلى أنّ عقار زهرة الليلك يقلّص من مخاطر نقل المُصابين بكوفيد إلى طوارئ المستشفيات، والاستشفاء، والوفاة بأكثر من 40 بالمئة.

و قالت الباحثة في جامعة مينيسوتا والمعدّة الرئيسية للدراسة الجديدة كارولين برامانته إنّ "نتائجنا تظهر أن ميتفورمين يقلّص من كمية فيروس سارس-كوف-2" لدى المرضى.

وأشار الباحثون إلى أن العقار لم يتم اختباره على الأشخاص المصابين بكوفيد الطويل الأمد، ولا يمكن تالياً استخدامه كعلاج لهذه الحالات بل للوقاية منها فقط.