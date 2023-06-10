شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة على الفئران تكشف فائدة في مركب يوجد بمشروبات الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة ب جامعة كولومبيا الأمريكية،عن فوائد "غير متوقعة" في مركب يوجد بمشروبات الطاقة التي يحذر الأطباء الشباب باستمرار من تناولها.

قالت الدراسة إن التجارب أجروها على فئران وقرود، أثبتت أن مادة التورين لموجودة في مشروبات الطاقة أيضا، قد أبطأت الشيخوخة لدى هذه القوارض والثدييات، ومنحتهم حياة أكثر صحة.وفقا لصحيفة ذا جارديان. ووجد الباحثون أن مستويات "التورين" تنخفض بشكل كبير مع التقدم في العمر، لكن رفعها عزز صحة الفئران وأطال عمرها، في تجربتهم، وفقما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية. وليس من الواضح ما إذا كان البشر سيستفيدون بنفس الطريقة، أو ما إذا كانت الجرعات العالية المطلوبة آمنة، لكن العلماء دعوا إلى إجراء تجارب مضبوطة على البشر للتحقق من ذلك.

ونقلت "ذا جارديان" عن المشرف على الدراسة، الدكتور فيجاي ياداف، قوله: "تتناقص وفرة التورين مع التقدم في العمر، وعكس هذا الانخفاض يجعل الحيوانات تعيش حياة أطول وأكثر صحة. يمكن أن تكون هذه النتائج صحيحة مع البشر أيضا".

وأضاف ياداف: "من المحتمل أن يكون من الصعب للغاية معرفة ما إذا كان البشر سيعيشون لفترة أطول، ولكن على الأقل يمكننا التحقق مما إذا كانوا يعيشون بصحة أفضل لفترة أطول، وهذا بالطبع هو هدف الطب.

أشارت الدراسة إلى أن الفئران التي أعطيت "التورين" كانت عظامها أكثر كثافة وتمتعت بعضلات أقوى وذاكرة أفضل وجهاز مناعي أكثر شبابا، مقارنة بتلك التي لم تحصل على المركب.

كذلك توصلت الدراسة إلى أنه إلى جانب تحسين الصحة فقد عاشت الفئران التي تناولت "التورين" لفترة أطول في المتوسط بنسبة 10 في المئة، مقارنة بالمجموعة التي لم تتناول المركب.

وبعد الفئران، جرّب العلماء "التورين" مع القرود وتوصلوا إلى أن إعطاءهم حبة "تورين" يوميا، عزّز من صحتهم، إذ منع زيادة الوزن وخفض نسبة الجلوكوز في الدم، كما أنه حسّن كثافة العظام والجهاز المناعي.

ووفق موقع "مايو كلينك" الطبي فإن "التورين"، الذي يحتوي على كيمياء مشابهة للأحماض الأخرى، مادة مهمة في العديد من عمليات الأيض التي تحدث في الجسم.

ويُعتقد أن لمادة "التورين" خصائص مضادة للأكسدة، لكن لا يُعرف إلا القليل عن آثار استخدام المادة المكمّلة على المدى الطويل.