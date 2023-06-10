شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فيتامينات ومكملات تساعد فى الوقاية من أورام الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أورام الدماغ بسبب تكون خلايا غير طبيعية في الدماغ، في حين أن الأسباب الدقيقة وراء أورام المخ لا تزال قيد الدراسة، تشير الأبحاث حسب موقع " webmd"، إلى أن هناك فيتامينات ومكملات معينة قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بهذه الأورام.

بعض الفيتامينات والمكملات الغذائية الموصى بهافيتامين د

بينما يُعرف فيتامين (د) بدوره في تعزيز صحة العظام ، تشير الدلائل المستجدة إلى أهميته في تقليل مخاطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطانات ، بما في ذلك أورام الدماغ. يعد التعرض لأشعة الشمس والأطعمة الغنية بفيتامين د مثل السلمون والتونة والمكملات مصادر مألوفة لفيتامين د.

فيتامين هـ

يحمي فيتامين هـ الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة. يحافظ على سلامة أغشية الخلايا ، وقد كشفت الدراسات أن تناول فيتامين (هـ) قد يكون مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بأورام المخ. تعد المكسرات والبذور والسبانخ والحبوب المدعمة مصادر غذائية جيدة لفيتامين هـ، ومع ذلك ، فإن استشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل تناول مكملات فيتامين هـ أمر ضروري.

الكركمين

الكركمين مركب موجود في الكركم، جذب الانتباه لخصائصه المحتملة المضادة للسرطان، حيث يوفر تأثيرات قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ، والتي قد تساعد في منع أورام المخ، يمكن أن تكون مكملات الكركمين أو تضمين الكركم في نظامك الغذائي مفيدًا للغاية.

الأحماض الدهنية أوميجا -3

تشتهر أحماض أوميجا 3 الدهنية ، وخاصة حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) وحمض الإيكوسابنتاينويك (EPA) ، بخصائصها المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، فقد أظهرت نتائج متفائلة في ردع نمو خلايا ورم الدماغ، يمكن أن يوفر النظام الغذائي الذي يشتمل على الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل أو تناول مكملات زيت السمك كمية كافية من أحماض أوميغا 3 الدهنية.

شاي أخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات نشطة بيولوجيًا مثل البوليفينول ، ومضادات الاكسدة المصممة لتأثيراتها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، أشارت الدراسات إلى أن هذه المركبات قد تعيق نمو خلايا ورم الدماغ، يمكن أن يكون دمج الشاي الأخضر في روتينك اليومي أو تناول مكملات مستخلص الشاي الأخضر مفيدًا في منعها.

الريسفيراترول

الريسفيراترول هو مركب موجود في العنب والنبيذ الأحمر والتوت، أظهرت نتائج واعدة في منع نمو خلايا ورم الدماغ، في حين أن استهلاك النبيذ الأحمر المعتدل قد يوفر ريسفيراترول، فإن الإفراط في تناول الكحول يمكن أن يؤدي إلى آثار صحية ضارة، يمكن أيضًا تناول الريسفيراترول كمكملات ولكن تحت إشراف متخصص.