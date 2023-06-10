شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحس بطعم مر في الفم.. اعرف الأسباب الصحية المحتملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى البعض من مرارة الفم التى بعضها يرجع لتناول الأطعمة الحامضة، أو جفاف الفم، أو إهمال نظافة الأسنان، ومع ذلك، عندما يستمر الطعم المر . يمكن أن يكون هناك عدة أسباب أخرى وراء ذلك، وفقا لموقع " healthline"، نتعرف على الأسباب الأكثر شيوعًا للطعم الحامض في الفم.

سبب شائع للطعم المر في الفم

فيما يلي بعض الأسباب الشائعة للطعم المر في الفم.

الجفاف

يمكن أن يسبب الجفاف جفاف الفم، والذي يمكن أن يؤدي بدوره إلى تغيير في حاسة التذوق، المفتاح هو شرب كمية كافية من الماء يوميًا والبقاء رطبًا.

صحة الفم السيئة

عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة بانتظام يمكن أن يتسبب في تراكم البلاك والبكتيريا على لسانك، مضيفًا أن "عدوى الأسنان أو التهاب اللثة أو أمراض اللثة يمكن أن تغير من حاسة التذوق لديك"، انتبه إلى الصيانة المناسبة لنظافة الفم في المنزل، جنبًا إلى جنب مع الزيارات المنتظمة لطبيب الأسنان لإجراء الفحوصات. تنظيف الأسنان أمر لا بد منه ولا يجب تجنبه.

حمض ارتجاع

يتسبب مرض الجزر المعدي المريئي (GERD) أو الارتجاع الحمضي في ارتفاع الحمض أو الصفراء إلى أنبوب الطعام ، وهو ما قد يكون سبب الطعم الحمضي في الفم. وجدت دراسة نشرت في مجلة Neurogastroenterology and Motility أن المرضى الذين يعانون من خزل المعدة والارتجاع المعدي المريئي غالبًا ما يشيرون إلى انخفاض الاستمتاع عند تناول الطعام. يشكو بعض المرضى أيضًا من أن طعامهم ليس له رائحة أو طعم مماثل.

عدوى متعددة

قد تؤثر الإصابة بعدوى أو أمراض متعددة مثل الأنفلونزا على براعم التذوق لديك، لذلك ، حافظ على النظافة الشخصية ، واغسل يديك كثيرًا وتجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المرضى.

نقص فيتامين ب 12

فيتامين ب 12 عنصر غذائي أساسي يساعد في نمو خلايا المخ والأعصاب. وفقًا للدكتور دهان ، فقد ارتبطت بفقدان / تغير حاسة التذوق. لعلاج هذه الحالة ، يمكنك إما تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12 بما في ذلك الأسماك والبيض ومنتجات الألبان أو اللجوء إلى مكملات الفيتامينات وفقًا لتوجيهات الطبيب.

التغيرات الهرمونية

التغيرات الهرمونية أثناء الحمل يمكن أن تسبب تغيرًا في إدراك التذوق، وهذا ما يسمى بخلل الذوق، قد تجعلك تكره طعامًا تحبه عادةً ، أو تستمتع بالأطعمة التي تكرهها عادةً، يمكن أن يسبب طعمًا حامضًا أو معدنيًا في فمك ، حتى لو لم يكن لديك أي شيء.

أدوية معينة

قد تسبب بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية ومضادات الاكتئاب ومضادات الهيستامين طعمًا كريهًا في الفم، مضيفًا أنه عادةً ما يتحسن إدراك التذوق بعد التوقف عن تناول الأدوية. وجدت دراسة نُشرت في النشرة الرسمية لكلية أطباء الأسرة في كندا أن أكثر من 250 دواءً تؤثر على حاسة الشم أو الطعم. في كبار السن ، تم ربط ضعف هذه الحواس بفقدان الوزن وتغير الحالة المزاجية وحتى التدهور الوظيفي.

تدخين السجائر

التدخين أو استخدام التبغ بأي شكل آخر يمكن أن يؤثر على حاسة التذوق لديك، وفقًا للبحث ، أظهر المدخنون حساسية أقل للطعم بشكل ملحوظ مقارنة بغير المدخنين ، مما يعني أنه كلما زاد الاعتماد على النيكوتين ، انخفضت حساسية التذوق، لذلك يمكن أن يكون للإقلاع عن استخدام التبغ فوائد متعددة على أنفاسك وطعمك وفمك وعلى صحتك العامة.