خطوات لخسارة الوزن حتى 7 كيلوجرام خلال أسبوع واحد 

بيروت - نادين محمد - أحد أسباب التوقف عن الرجيم هو الملل، من ثم قد ينصح الخبراء باتباع نظام لإنقاص الوزن السريع أولًا ثم اللجوء إلى نظام آخر أكثر توازنًا، بهدف التشجيع.

بالتأكيد ملاحظة الفرق في الوزن هو دافع للاستمرار نحو نظام غذائي صحي ومتوازن يقضي على الدهون الزائدة في الجسم، وفي هذا الصدد لا نتحدث عن مجرد رجيم بينما خطوات تخاطب الجسم وتحفيزه نحو خسارة الوزن.

عليكِ أولًا معرفة أنه كلما كان الجسم زائدًا عن الوزن الطبيعي له، فإن معدل المنزل في البداية سيكون أسرع، من ثم اتباع الخطوات التالي ذكرها يمكن أن ينقص الوزن حتى 7 كيلو جرامات خلال فترة وجيزة يمكن تحديدها بأسبوع أو عشرة أيام.

خطوات انقاص الوزن في أسبوع:

1. الماء أولًا

الصورة من موقع AdobeStock

الماء هو سحر فيما يخص إنقاص الوزن، فهو يساعد في طرد السموم من الجسم ويحسن الهضم ويمنع الإمساك كما يقلل من الانتفاخ ، ويحافظ على درجة الحموضة ويحفز حرق الدهون. لذلك، تناولي التوليد الحراري 3-4 لترات من الماء كل يوم كجزء منخطة فقدان الوزن. اشربي أيضًا 500 مل من الماء قبل الوجبة بعشرين دقيقة على الأقل لتناول كمية أقل. وفي الصباح على معدة فارغة تناول 2 كوب ماء.

ليس الماء العادي فقط، بينما يمكن أن تساعد إضافة ملعقتين صغيرتين من بذور الحلبة إلى كوب من الماء في تحسين حساسية الأنسولين. يمكنك أيضًا التخلص من الماء الزائد في الجسم عن طريق إضافة الخيار والزنجبيل والكمون وأوراق النعناع.

2. خفض السعرات الحرارية

الصورة من موقع freepik

الوزن هو العلاقة بين السعرات الحرارية التي تتناوليها وبين السعرات التي يحتاجها الجسم لمدك بالطاقة على مدار اليوم. من ثم أول خطوة في إنقاص الوزن هي تخفيض السعرات الحرارية وزيادة النشاط. للتحول السريع ، يمكنك خفض ما لا يقل عن 500 إلى 600 سعرة حرارية من إجمالي عدد السعرات الحرارية التي تستهلكيها الآن. طريقة جيدة لخفض السعرات الحرارية هي استخدام تطبيق عد السعرات الحرارية لتسجيل وجباتك الرئيسية والخفيفة.

3. حظر السكر والأطعمة المصنعة

تجنبي جميع الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والصوديوم والمواد الحافظة. جهزي الثلاجة بالأطعمة الصحية الكاملة والوجبات الخفيفة منخفضة السعرات مثل الفشار والفواكه والخضروات . إذا كنت تشتهي الحلويات ، تناول الزبادي قليل السعرات مع التين أو الخوخ. يمكنك أيضًا تناول قطعة واحدة من الشوكولاتة الداكنة (تحتوي على 80٪ أو أكثر من الكاكاو) بعد العشاء.

ما رأيك في معرفة ما هي الهرمونات المسؤولة عن زيادة الوزن؟

الصورة من موقع AdobeStock

4. تناول خمسة أنواع من الخضار والفواكه

تناول خمسة أنواع من الفاكهة والخضروات يوميًا كفيل أن يحقق هدف إنقاص الوزن، هذه الأطعمة غنية بالألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن والمغذيات النباتية التي تعزز الشبع وتمنع امتصاص الدهون . كما أنها منخفضة السعرات الحرارية ، وتحسن حركة الأمعاء ، وتساعد في تعزيز المناعة.

الفواكه - التفاح والموز والبرتقال والجريب فروت والليمون والخوخ والكرز والمشمش والبابايا والأناناس والخوخ.

الخضار - السبانخ والقرنبيط والبروكلي والجزر والفلفل الحلو والكرنب الأخضر والفجل واللفت والبامية والباذنجان والطماطم والخيار والبصل والخس والملفوف و الهليون والبازلاء والشمندر.

5. البروتين

تساعد مصادر البروتين الخالية من الدهون ، مثل الأسماك وصدر الدجاج منزوع الجلد والعدس والفطر والبيض والبقول والمكسرات والبذور ، على زيادة الشعور بالشبع. كما أنها تساعد في بناء العضلات. مدي وجباتكِ الثلاث بحصة من البروتين خالِ الدهون.

الصورة من موقع AdobeStock

6. تجنب الكربوهيدرات البيضاء

الكربوهيدرات البيضاء (أو الكربوهيدرات السيئة) هي أطعمة مثل الدقيق والسكر والمعكرونة والأرز الأبيض والبسكويت والحبوب. يتم معالجتها بطريقة تجعلها مصدر للسعرات الحرارية دون أي فوائد صحية.

7.تجنبي الإلهاء أثناء الأكل

خلال تناول الوجبات ابتعدي عن هاتفك، وأغلقي الكمبيوتر المحمول ، أوقفي تشغيل التلفزيون ، وركزي على ما تأكليه فقط. إنها نصيحة رائعة لتحقيق إنقاص الوزن بشكل سريع وطويل الأمد.

عندما النظر إلى الطعام خلال تناوله، يتلقى العقل إشارة بأن الشخص قد أكل وشبع. تعدد المهام أثناء تناول الطعام يجعل الشخص يشعر بالجوع بعد فترة وجيزة لأنكِ لم تعط عقلك الإشارة البصرية لمقدار ما أكلته.

إذا أعجبكِ هذا المقال يمكنكِ الإطلاع على طريقة عمل تبولة الملفوف لخسارة الوزن



المصدر: موقع stylecraze