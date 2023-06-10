صحة ورشاقة

شراب للتخسيس في يوم واحد فقط

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zeina.berjaoui 0 تبليغ

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بيروت - نادين محمد - هناك العديد من الطرق التي تساعد على خسارة الوزن وبوقت قصير، بعد الافراط في تناول الطعام وزيادة دهون الجسم.

اليوم تعتبر مشروبات التنحيف هي الطريقة الاسهل لـ خسارة الوزن وحرق الدهون بسرعة وذلك من خلال مشروب بمكونات طبيعية ويمكنك تحضيره في المنزل. 

كوب واحد من هذا المشروب الصحّي يساعدك على خسارة الوزن خلال ليلة واحدة فقط.

 

 

المكوّنات:

240 مل من الماء المغلي.
ملعقة كبيرة من خلّ التفاح.
عصير حبّة واحدة من الليمون الحامض ممزوجة مع بعض من برش القشرة.
رشّة واحدة من البهار الأسود الحرّيف.
 

 

طريقة التحضير والاستخدام:

ضعي برش قشرة الحامض في الماء المغلي.
بعد 10 دقائق زيدي بقيّة المكوّنات في الماء واخلطي جيّداً.
اشربي هذا المزيج قبل وبعد كلّ وجبة.
 

 

لماذا هذا المشروب فعّالاً في خسارة الوزن؟

 

-الفلفل أو البهار الأسود، لتسريع عمليّة الأيض، ولتسهيل الهضم.


-الخلّ لتحفيز تكسّر وانحلال الخلايا الدهنيّة.


-الليمون الحامض للمساعدة في تحصين الجسم من تكوّن الدهنيّات من جديد.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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