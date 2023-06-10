8 علامات مرضية لأسباب كدمات الجسم

بيروت - نادين محمد - أعراض غير عادية يتجاهلها الجسم قد تشير إلى وجود مشاكل صحية، و قد يكون جسدك يحاول إخبارك بأن هناك خطأ ما. إليك أعراض غير عادية لا يجب أن تتجاهلها فقد تكون لديك مشكلة صحية ولا تدركين ذلك.

1 - شعور بالحكة في ساقيك

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يُعد الشعور بالألم أو الحكة أو الخفقان في ساقيك من أعراض متلازمة تململ الساقين. قد تشعر بهذه الأعراض في جانب واحد من جسمك أو كليهما.

تحدث متلازمة تململ الساقين (RLS) عادةً في المساء أو في الليل عندما تجلس كثيرًا أو عند الاستلقاء على سريرك. إنه اضطراب عصبي يؤثر على عقلك.

يؤثر الإرهاق الناتج عن عدم القدرة على النوم ليلاً على مزاجك وقدرتك على التركيز ويؤدي في النهاية إلى القلق.

لكن بشكل عام، تحدث في كثير من الأحيان عند النساء. من غير المعروف ما الذي يسبب متلازمة تململ الساق، ولكن يمكن أن يكون وراثيًا أو مؤشرًا على اضطراب في وظائف المخ.



2 - مضغ الثلج

غالبًا ما يكون مضغ الثلج علامة على نقص الحديد. إنه اضطراب شائع لدى الشابات في فترة الحيض أو الأشخاص الذين فقدوا الكثير من الدم بسبب النزيف أو في المتبرعين بالدم؛ لأنهم أكثر عرضة للإصابة بنقص الحديد. إذا تم تشخيص إصابتك بنقص الحديد، فسيتم وصف مكملات الحديد لك.

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3 - اشتهاء غريب للملح

هل تضع الملح في قهوتك؟ يمكن أن تكون الرغبة الشديدة في تناول الملح مؤشرًا على مشكلة طبية خطيرة. أحد الأمراض الخطيرة المرتبطة بالرغبة الشديدة في تناول الملح هو مرض أديسون، وهو مرض مناعي ذاتي يهدد الحياة. تشمل الأعراض الأخرى لمرض أديسون ما يلي:

صبغة الجلد الداكنة

إعياء

غثيان

آلام العضلات

ضعف

فقدان الوزن

ضغط دم منخفض

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4 - حلقة رمادية حول قرنية عينك

قد تكون الحلقة الغريبة ذات اللون الرمادي حول قرنية عينيك أمرًا يدعو للقلق أو لا. قد تكون علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول لدى الشباب ، ولكن في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 45 عامًا، لا تعتبر هذه مشكلة كبيرة. إذا كنت قلقًا، فمن المفيد تحديد موعد مع طبيبك. سيقومون بإجراء فحص دم للتحقق من مستويات الكوليسترول في الدم.

5- عيون محتقنة بالدم

إذا كانت عيناك محتقنتين بالدم باستمرار ، فعليك الانتباه. يمكن أن تكون العين المحتقنة بالدم مؤشرًا على عدوى بالعين تسمى التهاب الملتحمة. غالبًا ما يظهر بعد نزلة برد. التهاب الملتحمة شديد العدوى، لذا افحص عينيك من قبل الطبيب. سوف يعطيك وصفة طبية لقطرات مضاد حيوي للعين، والتي يمكن أن تزيل التهاب الملتحمة بسرعة. إذا كنت تعاني من ألم في العين أو مشاكل في الرؤية، فقد يشير ذلك إلى شيء أكثر خطورة مثل الجلوكوما، والتي إذا تركت دون علاج ، يمكن أن تؤدي إلى العمى. لا تتردد في فحص عينيك إذا كان لديك أي مخاوف. يمكن الوقاية من العديد من أمراض العيون إذا تم اكتشافها بسرعة كافية.

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6 - التعرق المفرط

إذا وجدت أن لديك كمية زائدة من العرق حتى عندما لا تمارس الرياضة، فهذا أكثر من محرج. يمكن أن يكون علامة على حالة تسمى فرط التعرق. إنها حالة قابلة للعلاج، ولكن في حالات نادرة، قد تتطلب جراحة لإزالة الغدد العرقية. قد يؤدي المرض إلى حدوثه، ولكن ليس بالضرورة. يمكن أن يكون التعرق المفرط أيضًا علامة على مرض خطير يسمى سرطان الغدد الليمفاوية.

7 - خطوط سوداء على أظافرك

من السهل ألا ترى خطوطًا وألوانًا غريبة على أظافرك، خاصة إذا كنت تقلم أظافرك بانتظام. إذا لاحظت بقعة سوداء أو خطًا أسود أسفل أحد أظافرك، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بسرطان الجلد يسمى الورم الميلانيني، ويظهر هذا النوع من السرطان تحت أظافر أصابع اليدين أو راحة اليد أو باطن القدمين.

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8- كدمات مفاجئة

إن رؤية الكدمات من حين لآخر ليست مشكلة كبيرة، ولكن إذا رأيت الكثير من الكدمات تظهر فجأة على ساقيك وذراعيك، فانتبه. قد تكون علامة على أنك تعاني من نقص في الحديد، أو قد يكون شيئًا أسوأ. يمكن أن يكون سرطان الدم ونخاع العظام يسمى سرطان الدم النخاعي الحاد.

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