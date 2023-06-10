شكرا لقرائتكم خبر عن احترس من 11 علامة تدل على نقص الماغنيسيوم.. أبرزها التنميل وتشنج العضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المغنيسيوم معدن ضرورى للعديد من العمليات الكيميائية الحيوية فى الجسم، بما في ذلك وظيفة العضلات والأعصاب، واستقلاب الطاقة، وتخليق البروتين، كما أنه مهم للحفاظ على عظام قوية ونظام مناعة صحي، يحدث نقص المغنيسيوم عندما لا يحصل الجسم على ما يكفي من المغنيسيوم من النظام الغذائي أو عندما يكون هناك مشكلة في امتصاصه في الجسم، يمكن أن يؤدي هذا النقص إلى مجموعة متنوعة من الأعراض والمشاكل الصحية، إليك بعض العلامات الشائعة لنقص المغنيسيوم، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

من أبرز علامات نقص المغنيسيوم التي يجب الانتباه إليها 1. تقلصات وتشنجات العضلاتالمغنيسيوم ضروري لوظيفة العضلات، ويمكن أن يؤدي نقص المغنيسيوم إلى تقلصات العضلات والتشنجات هذه الأعراض أكثر شيوعًا في الساقين، ولكن يمكن أن تحدث في أي مجموعة عضلية.

2. التعب والضعفيشارك المغنيسيوم في إنتاج الطاقة ، ويمكن أن يؤدي نقصه إلى الشعور بالإرهاق والضعف بدون ما يكفي من المغنيسيوم، قد لا ينتج الجسم طاقة كافية، ما يؤدي إلى التعب والضعف.

3. الأرق واضطرابات النوميساعد المغنيسيوم على تنظيم إيقاع الجسم اليومي ، ويمكن أن يؤدي نقصه إلى اضطرابات النوم مثل الأرق أو النوم المضطرب، يشارك المغنيسيوم أيضًا في تنظيم النوم، لذلك يمكن أن يؤدي النقص إلى صعوبة النوم أو البقاء نائمًا.

4. القلق والاكتئابالمغنيسيوم مهم لتنظيم الجهاز العصبي، كما أنه يشارك في إنتاج النواقل العصبية التي تنظم الحالة المزاجية ، لذا فإن النقص يمكن أن يؤدي إلى القلق والاكتئاب.

5. ارتفاع ضغط الدميساعد المغنيسيوم على تنظيم ضغط الدم، ويمكن أن يؤدي نقصه إلى صعوبة الحفاظ على مستويات ضغط الدم الصحية.

6. عدم انتظام ضربات القلبيلعب المغنيسيوم دورًا في تنظيم إيقاع القلب، ويمكن أن يؤدي نقصه إلى عدم انتظام ضربات القلب أو عدم انتظام ضربات القلب.

7. الصداع النصفي والصداعيشارك المغنيسيوم في تنظيم الأوعية الدموية، ويمكن أن يساهم النقص في الصداع النصفي والصداع ، يُعتقد أن المغنيسيوم يساعد في منع الصداع النصفي ، لذلك يمكن أن يؤدي النقص أيضًا إلى زيادة وتيرة وشدة الصداع النصفي.

8. التنميل والوخزالمغنيسيوم ضروري لوظيفة الأعصاب ، ويمكن أن يؤدي نقصه إلى الشعور بالتنميل والوخز في اليدين والقدمين.

9. هشاشة العظامالمغنيسيوم مهم لصحة العظام ، ويمكن أن يساهم نقصه في هشاشة العظام واضطرابات العظام الأخرى. المغنيسيوم مهم لصحة العظام، لذلك يمكن أن يساهم النقص في مشاكل صحة العظام.

10. الإمساكيشارك المغنيسيوم في تنظيم حركات الأمعاء، لذلك يمكن أن يؤدي نقص المغنيسيوم إلى الإمساك. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم مشاكل الجهاز الهضمي والتأثير على صحتك العامة.

11. مرض السكري من النوع 2يلعب المغنيسيوم دورًا في إنتاج الأنسولين وأيض الجلوكوز ، لذلك يمكن أن يساهم النقص في الإصابة بمرض السكري من النوع 2، على الرغم من وجود العديد من العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2، يجب فحصها عند الحاجة.