شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن العلاج النفسى؟.. العلاج السلوكي المعرفي أبرز طريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مرحلة ما، نشعر جميعًا بتقلبات مزاجية وقلق وتوتر ويأس وخوف وأنواع أخرى من المشاعر، يمكن أن يكون بسبب مشاكل مالية أو خسارة شخصية أو مشاكل في العلاقة أو ضغط الأداء أو المرض أو مشاكل عائلية أو العديد من الأسباب الأخرى، في كثير من الأحيان، نميل إلى التغلب على هذه المشكلات بأنفسنا والعودة إلى العمل، ومع ذلك في بعض الأحيان قد يحتاج المرء إلى القليل من المساعدة للتعامل مع الأمر، وفقًا لما نشره موقع healthifyme.

وعندما تجد صعوبة في التخلص من المشاعر السلبية أو ملاحظة علامات الاضطراب العقلي المتأخر، فمن الأفضل التحدث إلى أخصائي الصحة العقلية، ويمكن أن يساعدك أخذ جلسات العلاج النفسي من خبير في تحديد المشكلات العاطفية التي تجعلك تشعر بالعزلة والابتعاد. هذا صعب عليك وعلى الأشخاص الذين يهتمون بك. يمكن أن يساعدك المعالجون النفسيون في سد هذه الفجوة باستخدام الأدوات والتقنيات القائمة على الأدلة.

والعلاج النفسي هو وسيلة لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من مجموعة متنوعة من الأمراض العقلية والصعوبات العاطفية باستخدام تقنيات نفسية.و يهدف العلاج النفسي ، المعروف أيضًا باسم "العلاج بالكلام" أو "الاستشارة" ، إلى مساعدة الأشخاص على فهم مشاعرهم والاعتراف بها ، وإعدادهم للتعامل معها من خلال تحفيز الأساليب القائمة على الأدلة.

قد يستمر العلاج النفسي لبضع جلسات أو قد يستمر لعدة أشهر وسنوات. قد يختلف عدد الجلسات التي يحتاجها المرء من فرد لآخر. أيضًا ، يمكن إجراء جلسات العلاج مع فرد أو مجموعة أو عائلة أو زوجين ويمكن أن تساعد الأطفال والبالغين على حد سواء، ويساعد هذا العلاج الأشخاص في حل المشكلات وإدارة التوازن بين العمل والحياة والتغلب على الصعوبات العاطفية وتحقيق الأهداف وعلاج أنواع مختلفة من مشكلات الصحة العقلية.





فيما يلي بعض الحالات التي قد يساعد فيها العلاج النفسي

اكتئاب

ضغط

قلق

تقلب المزاج

الوسواس القهري

ADHD

اضطرابات الطعام

اضطراب في الشخصية

ذعر

إساءة

صدمة

فُصام

اضطراب ذو اتجاهين

رهاب

تعاطي المخدرات

مدمن

هناك علاجات مختلفة قد يستخدمها المعالج النفسي لمساعدة المريض. المعالجون المختلفون لديهم استراتيجيات مختلفة. أيضًا ، قد تختلف الأساليب بناءً على خبرة المعالج وشدة المشكلة العاطفية التي قد يمر بها المريض.

تنقسم بعض الطرق الشائعة المستخدمة إلى خمسة أنواع 1 - العلاج النفسي الديناميكييركز هذا العلاج في الغالب على الأحداث الإشكالية السابقة للمريض والتي تؤثر على المشكلات الحالية.

2 - العلاج السلوكي المعرفي (CBT)تركز تقنية العلاج المعرفي السلوكي في الغالب على تغيير عملية تفكير المريض التي قد تسبب مشاعر سلبية.

3 - العلاج الانتقائي هذا العلاج هو علاج مخصص يستخدم مجموعة من الأساليب لإنشاء نهج شخصي للمريض.

4 - العلاج التكاملييهدف العلاج التكاملي إلى تسهيل الشعور بالكمال من خلال الجمع بين العلاجات المختلفة.

5 - العلاج الإنسانييعمل العلاج الإنساني على تحسين الصفات الإيجابية والطبيعة الحسنة والوعي الذاتي لدى المريض.