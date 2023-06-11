شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤدي التنمر إلى ضائقة الصحة العقلية عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التنمر مشكلة كبيرة في المدارس وهو شكل من أشكال العدوان الذي ينطوي على استخدام القوة والسيطرة لإيذاء شخص ما، ويمكن أن يشمل الإساءة الجسدية أو اللفظية أو العاطفية.

وفقًا لموقع "healthline" يمكن أن يكون للتنمر آثار سلبية خطيرة على الشخص الذي يتعرض للتنمر ، مثل الاكتئاب وتدني احترام الذات وحتى الانتحار. من الضروري التعرف على التنمر واتخاذ خطوات لمنعه.

تأثير التنمر على صحة الطفل العقليةيمكن أن يكون للتنمر عواقب وخيمة وطويلة الأمد على صحة الطفل الجسدية العقلية، يمكن أن يسبب الخوف والاكتئاب والقلق وتدني احترام الذات.

قد يكون من الصعب على الأطفال التعامل مع التنمر ، حيث قد يواجهون مجموعة من المشاعر السلبية ، من اليأس والحزن إلى الغضب والإحباط. يمكن أن يؤدي هذا الضيق العاطفي إلى أعراض جسدية مثل الصداع واضطرابات النوم. في الحالات القصوى، يمكن أن يؤدي التنمر إلى أفكار انتحارية. من الضروري التعرف على علامات ضائقة الصحة العقلية لدى الطفل التي قد تنجم عن التنمر وتقديم الدعم والمساعدة.

وفقًا لدراسة ، فإن التنمر على أساس هوية الفرد ، مثل التوجه الجنسي ، والهوية الجنسية مرتبطة بمشاعر اليأس أو التفكير الانتحاري. استخدم مؤلفو الدراسة بيانات من مسح الشباب في ولاية أيوا لعام 2018 ، وهو استبيان شامل يتم توزيعه كل سنتين أو ثلاث سنوات على أطفال المدارس الخاصة والعامة في الصف السادس والثامن والحادي عشر عبر ولاية أيوا. قاموا بفحص 70451 إجابة موثقة لمعرفة ما إذا كانت هناك أي روابط بين الصحة العقلية والتنمر.

كيف نخلق بيئة خالية من التنمريمكن للمدارس توفير بيئة خالية من التنمر من خلال وضع سياسات واضحة وتوفير الموارد وتدريب الموظفين للتعرف على الأسباب الكامنة وراء ذلك ومعالجتها. يجب على الآباء أيضًا مناقشة التنمر مع أطفالهم وإنشاء مساحة آمنة لهم للتحدث عن تجاربهم.

في الوقت نفسه ، من الضروري التركيز على تعليم الأطفال أن يكونوا حازمين وأن يدافعوا عن أنفسهم، تعليم الأطفال كيفية الرد على التنمر وأن يكونوا متفرجين نشطين يمكن أن يساعد في وقف التنمر قبل أن يبدأ.

من الضروري أيضًا إدراك أن التنمر يكون صارخًا في بعض الأحيان فقط، ليس كل التنمر جسديًا أو لفظيًا. يمكن أن يكون أيضًا عاطفيًا ، مثل نشر الشائعات أو نبذ شخص ما. من الضروري التعرف على هذه الأنواع من التنمر واتخاذ خطوات لإيقافها.

التنمر مشكلة خطيرة يجب معالجتها لخلق بيئة آمنة وداعمة للجميع. من الضروري أن يعمل الآباء والمعلمين والطلاب معًا لتطوير ثقافة الاحترام والتفاهم.