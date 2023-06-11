شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء.. اعرفى أسباب خفقان القلب أثناء انقطاع الطمث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرف سن اليأس بأنه غياب الدورة الشهرية لمدة عام كامل، يبدأ عادة بين سن 45 و 55 ولكن يمكن أن يحدث قبل ذلك ، قد تكون الأعراض أكثر حدة بعد انقطاع الطمث المفاجئ الناجم عن سرطان المبيض أو استئصال الرحم أو التدخين لفترات طويلة ، يمكن أن يسبب انقطاع الطمث العديد من الأعراض ، مثل الهبات الساخنة ، وهي شعور مفاجئ بالدفء في جميع أنحاء الجسم، حوالي 75 % من النساء في سن اليأس يعانين من الهبات الساخنة، كما تعانى بعض النساء من خفقان القلب وإليك الأسباب وفقا لما نشره موقع " indianexpress".



لماذا تعاني النساء من خفقان القلب أثناء انقطاع الطمث؟ لماذا تعاني النساء من خفقان القلب أثناء انقطاع الطمث؟ مع تقدم النساء في السن ، تتباطأ الدورة الإنجابية وتتوقف في النهاية. في السنوات التي تسبق سن اليأس ، ينتج المبيضون كمية أقل من هرمون الاستروجين ، وهو السبب الأكثر شيوعًا للتغير في أنماط الدورة الشهرية، تعتبر الأعراض التي تعاني منها النساء أثناء انقطاع الطمث جزءًا من تكيف الجسم مع هذه التغييرات، لا يتم الحديث عن خفقان القلب كثيرًا ولكنه يعتمد كليًا على تغيير حالة الهرمون ، أي انخفاض هرمون الاستروجين ، وهو أمر مؤقت. يحدث هذا النوع من الأعراض أيضًا مع حالات أخرى صعبة هرمونيًا مثل الحمل أو الحيض. يحمي الإستروجين شرايين قلب المرأة عن طريق تقليل تراكم الترسبات الدهنية، يؤدي انخفاض هرمون الاستروجين إلى زيادة مستويات الكوليسترول في الدم مما يعني أنه بعد انقطاع الطمث ، تصبح النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

كيف يشعر خفقان القلب أثناء انقطاع الطمث؟ الخفقان هو في الأساس ضربات قلب غير منتظمة تكون ملحوظة أكثر من ضربات القلب الطبيعية، قد يرفرف القلب أو يتسارع أو يضرب أو ينبض بشكل غير منتظم، غالبًا ما تكون هذه الضربات غير المنتظمة أو المبالغ فيها قصيرة الأجل، وتستمر من بضع ثوانٍ إلى دقائق، على الرغم من أن هذا الخفقان غير ضار ، يجب على النساء المصابات بهذه الأعراض مراجعة الطبيب لاستبعاد الأسباب الأخرى.

هل الهبات الساخنة تسبب خفقان القلب؟

غالبًا ما يحدث خفقان القلب مع الهبات الساخنة أثناء انقطاع الطمث، قد تزيد دقات القلب بمقدار 5-15 نبضة أثناء الفلاش الساخن.

الأسباب الأخرى للخفقان هي:

- الكافيين أو التدخين

- أجهزة استنشاق الربو وبعض أدوية السعال

- نشاط بدني مكثف

- ضغط

- حمى أو جفاف

- مشاكل الغدة الدرقية

- انخفاض مستويات السكر أو انخفاض ضغط الدم

كيف تتعاملين مع الخفقان أثناء انقطاع الطمث؟إذا كان الخفقان قصير العمر ويحدث أحيانًا ، فقد يكون مرتبطًا بانقطاع الطمث ، إذا كان الخفقان يحدث بشكل متكرر أو يستمر لفترة أطول أو يزداد سوءًا بمرور الوقت ، فيجب عليك زيارة الطبيب لأنه قد يكون مشكلة قلبية خطيرة تحتاج إلى العلاج.

إذا كان الخفقان مصحوبًا بضيق في التنفس أو دوار أو ألم في الصدر ، فعليك طلب العناية الطبية الطارئة على الفور، أيضًا فقط لأنك مررت بانقطاع الطمث ، فهذا لا يعني أن مشكلة القلب قد انتهت، من ناحية أخرى ، يزداد خطر إصابة المرأة بأمراض القلب بشكل ملحوظ بعد انقطاع الطمث مع توقف إنتاج الإستروجين تقريبًا، يزداد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية، يمكن أن يساعد أسلوب الحياة الصحي والنظام الغذائي الصحي وممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين في تقليل المخاطر، يمكن أن يكون الخفقان أيضًا علامة تحذير مبكرة لمشكلة في القلب لدى بعض النساء.

أثناء وبعد انقطاع الطمث ، يجب أن تولي النساء اهتمامًا أكبر لصحة قلبهن. لحماية قلبك ، يمكنك اتباع بعض النصائح:

- مارس الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميًا على الأقل خمسة أيام في الأسبوع.

- تناول المزيد من الفواكه والخضروات، قلل من السكريات المضافة والكافيين والأطعمة المقلية والملح.

- الحفاظ على وزن صحي.

- جرب تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق واليوجا والتأمل.