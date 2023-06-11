شكرا لقرائتكم خبر عن كم من الوقت يحتاجه الجسم لفقدان 10 كيلو جرامات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج جسمك إلى العناصر الغذائية الصحيحة بالكميات المناسبة ليعمل على النحو الأمثل، اقترح تقرير موقع "onlymyhealth" دمج الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية مثل الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة لأنها تساعد في خلق عجز في السعرات الحرارية وتدعم رحلة إنقاص الوزن.

ممارسة النشاط الرياضى

النشاط البدني المنتظم ضروري لحرق السعرات الحرارية وتحسين الصحة العام، التمرين يجب أن يكون مزيجًا من تمارين القلب والأوعية الدموية (مثل الجري أو السباحة أو ركوب الدراجات) وتدريب القوة (باستخدام الأوزان أو تمارين وزن الجسم) حيث يساعد ذلك على زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك وبناء كتلة العضلات وتسريع فقدان الوزن.

النوم

وفقًا لـ Jawa sleep هو العامل الأول الذي يؤثر على عملية إنقاص الوزن. يمكن أن يؤدي تطوير روتين ثابت وتحديد أولويات النوم إلى جعل رحلة إنقاص الوزن أكثر استدامة ومتعة.

كم من الوقت يستغرق فقدان 10 كجم؟

يختلف الوقت اللازم لفقدان 10 كجم من وزن الجسم بناءً على عدة عوامل. يقول جاوا إن متوسط ​​فقدان الوزن الصحي يعتبر بشكل عام من 0.5 كجم إلى 1 كجم في الأسبوع، لذلك ، لفقدان 10 كجم ، قد يستغرق الأمر ما يقرب من 10 إلى 20 أسبوعًا أو 2.5 إلى 5 أشهر.

العوامل المؤثرة على فقدان الوزن1) الوزن الأولي

يمكن أن يختلف معدل التخلص من الكيلوجرامات وفقًا لوزن البداية. عادة ، قد يعاني الأشخاص الذين لديهم أوزان بدئية أعلى من فقدان الوزن بشكل أسرع في البداية بسبب معدل الأيض العالي. حذر جاوا من أن الوتيرة قد تتباطأ كلما اقتربت من الوزن المستهدف.

2) السعرات الحرارية

إنقاص الوزن عملية حسابية بسيطة، كل ما تحتاجه هو أن تستهلك سعرات حرارية أقل من السعرات الحرارية التي تحافظ عليها، وأكد التقرير أن النقص بمقدار 500 سعرة حرارية في الأسبوع يمكن أن يؤدي إلى خسارة وزن آمنة ومستدامة من 0.5 كجم إلى 1 كجم في الأسبوع.

3) التمثيل الغذائي

التمثيل الغذائي هو أحد أكبر مفاتيح فقدان الوزن ويتأثر بعوامل مثل العمر والجينات وتكوين الجسم، اقترح التقرير أنه يمكن لأي شخص أن يعزز عملية التمثيل الغذائي بسهولة من خلال التمارين المنتظمة ، وتناول البروتين الكافي ، والحفاظ على كتلة العضلات.

تغييرات نمط الحياة لربط فقدان الوزن زيادة النشاط البدني

إذا كان هدفك هو إنقاص الوزن، فاجعل التمرين جزءًا من نمط حياتك، ابدأ بدمج ثلاث تمارين كارديو متوسطة الشدة كل أسبوع ، متبوعة بتمارين القوة.

تدرب على الأكل اليقظ

الأكل الواعي هو أحد هذه المهارات التي إذا تم إتقانها ، ستلغي الحاجة إلى اتباع نظام غذائي، لكي تكون آكلًا متيقظًا ، يجب أن تنتبه إلى إشاراتك الجسدية ولا تأكل إلا عندما تكون جائعًا أثناء تذوق كل قضمة.

حافظ على رطوبتك

شرب كمية كافية من الماء لا يحافظ على رطوبتك فحسب ، بل يساعد أيضًا في الحد من تناول الوجبات الخفيفة غير الضرورية عن طريق إبعاد آلام الجوع.