شكرا لقرائتكم خبر عن الأعراض الشائعة لأورام الدماغ.. أبرزها الصداع والضغط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث ورم الدماغ عندما تنمو الخلايا في الدماغ بشكل لا يمكن السيطرة عليه ما يؤدي إلى تكوين كتلة، ومن المثير للاهتمام، أن هناك 120 نوعًا مختلفًا من أورام الدماغ والخراجات، يختلف كل منها حسب موقعها وأنواع الخلايا التي تتكون منها.

يسمى ورم الدماغ الذي يبدأ في الدماغ ورم الدماغ الأولي، ومع ذلك، يمكن أن ينتشر وينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، ما يسبب مضاعفات خطيرة.

علامات التحذير من ورم في المخ

وفقًا لموقع "OnlyMyHealth" أورام الدماغ فريدة من نوعها لأنها نادرًا ما تنتشر خارج الدماغ، على عكس الأورام التي تنشأ من أجزاء أخرى من الجسم، ومع ذلك يمكن للأورام من مكان آخر أن تولد أورامًا ثانوية في الدماغ، تؤدي هذه الخصوصية إلى ظهور أعراض محلية محددة تختلف في شدتها ومدتها، اعتمادًا على حجمها وموقعها ومعدل نموها وتشمل بعض الأعراض الشائعة ما يلي:

الصداع والضغط

يعد الصداع المستمر والشعور بالضغط في الرأس من الأعراض الشائعة لأورام الدماغ، تختلف الشدة ، حيث يعاني البعض من نوبات عرضية ويعاني البعض الآخر من عدم الراحة المستمر الذي يعيق الأنشطة اليومية.

قيء وغثيان

غالبًا ما يعاني مرضى أورام المخ من الغثيان ونوبات القيء، تنجم هذه الأعراض عن تأثير الورم على مراكز التحكم في وظائف الجسم في الدماغ، ما يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي.

مشاكل في الرؤية

يمكن أن تؤثر أورام الدماغ على الرؤية ، مما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية ، أو صعوبة التركيز ، أو الرؤية المزدوجة، قد يعاني بعض الأفراد أيضًا من فقدان تدريجي للرؤية المحيطية ، مما يجعل رؤية الأشياء على الجانبين أمرًا صعبًا.

مشاكل التوازن والدوخة

تعتبر مشاكل التوازن والدوخة من الأعراض السائدة لأورام الدماغ. يمكن أن تؤثر على الحركة ، وتزيد من خطر السقوط، وتؤثر على الاستقلال في الأنشطة اليومية.

الشلل

اعتمادًا على موقع ومدى إصابة الدماغ ، قد يحدث الشلل في اليدين أو الساقين أو الوجه أو أجزاء أخرى من الجسم.

مشاكل في السمع

يمكن أن تؤدي أورام الدماغ إلى مشاكل في السمع ، تتراوح من الإعاقات الخفيفة إلى فقدان السمع الشديد. تنشأ هذه المشكلات عندما تؤثر الأورام على المسارات السمعية، ما قد يؤثر على التواصل والتفاعلات الاجتماعية.

النوبات والوعي المتغير

يمكن أن تؤدي أورام الدماغ إلى حدوث نوبات ، تتميز بالتشنجات أو التشنجات العضلية أو الحركات غير المنضبطة. قد تسبب النوبات أيضًا ارتباكًا مؤقتًا وارتباكًا بسبب تغير الوعي.

الاضطرابات المعرفية والنوم

يمكن أن تنشأ صعوبات في الذاكرة والتركيز وحل المشكلات وأنماط النوم من أورام المخ. يمكن أن تؤثر هذه التحديات على جوانب مختلفة من الحياة اليومية ، بما في ذلك علاقات العمل والعلاقات الشخصية.

عوامل الخطر التي يجب مراعاتها

"يمكن أن يكون التعرض للإشعاع، والتاريخ العائلي لأورام الدماغ ، ومتلازمات وراثية معينة مثل الورم الليفي العصبي 1 و2، والتصلب الدرني، ومتلازمة لينش، ومتلازمة لي فراوميني ، ومرض فون هيبل لينداو ، وداء البوليبات الغدي العائلي ، ومتلازمة كاودن ، ومتلازمة غورلين.

تشمل اختبارات التشخيص بشكل أساسي الاختبارات الإشعاعية ، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) أو التصوير المقطعي المحوسب (CT). يمكن الحصول على تشخيص الأنسجة عن طريق تحليل السائل الدماغي النخاعي (CSF) والخزعة الجراحية أو التوضيع التجسيمي ".

أهمية الفحص والكشف المبكر

التعرف على علامات وأعراض ورم المخ أمر بالغ الأهمية للعلاج في الوقت المناسب، يُنصح أيضًا بالحصول على رأي خبير عندما يكون هناك اشتباه في أعراض أو علامات ورم في المخ. وفقًا للتقرير، فإن العلاج المبكر يعطي تحكمًا أفضل ويوفر علاجًا فعالًا للمرض، بالإضافة إلى جودة حياة أفضل.