شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض ورم الدماغ.. 10 علامات غير عادية قد تظهر على العين والوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ورم المخ هو حالة تتميز بنمو غير عادي للخلايا في الدماغ أو بالقرب منه، هناك نوعان رئيسيان من السرطانات - الخبيثة (السرطانية) أو الحميدة (غير السرطانية).

وفقا لموقع " timesnownews " عندما يتعلق الأمر بأورام الدماغ ، يجب على المرء أن يعرف أنه سواء كانت هذه الخلايا سرطانية أم لا، يمكن أن يكون لتكوينات الورم في الدماغ بعض التأثير الشديد على طريقة عمل الدماغ .

وفقًا للدراسات ، هناك أكثر من 150 نوعًا مختلفًا من أورام المخ، في حين أن بعضها قد يتشكل داخل الدماغ ، يمكن أن تتكون بعض هذه الأورام أيضًا في الحبل الشوكي أو العمود الفقري، هذا عندما تصبح الأعراض صعبة بعض الشيء أو يصعب فهمها.

ورم الدماغ: هل أنت في خطر؟

"يمكن أن تبدأ أورام الدماغ في أي عمر، ولكن مع تقدمنا في السن، يزداد خطر الإصابة بأغلب أنواع السرطان، بما في ذلك أورام الدماغ، ويزداد خطر الإصابة بأورام المخ لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 85 و 89 سنة ".

وفقًا للباحثين ، تتطور أورام الدماغ عندما تتلف جينات معينة على كروموسومات الخلية لأسباب داخلية أو خارجية، مما يؤدي إلى انخفاض واضح في قدرتها على العمل بشكل صحيح.

يوجه الحمض النووي الموجود في الكروموسومات خلايا الجسم للنمو والانقسام أو التكاثر، وعندما يتغير هذا الحمض النووي لخلية الدماغ ، فإنه يعطي خلايا الدماغ مجموعة من التعليمات الجديدة ، حيث يبدأ الجسم في تطوير خلايا دماغية غير طبيعية تنمو وتتكاثر بشكل أسرع من الطبيعي وفي بعض الأحيان تعيش أطول من الطبيعي. عندما يحدث ذلك ، فإن الحشد المتزايد باستمرار من الخلايا غير الطبيعية يشغل مساحة في دماغك.

ما هى عوامل الخطر الأخرى لأورام الدماغ ؟

استخدام الهاتف الخليوي

التعرض لمواد كيميائية معينة

عوامل النظام الغذائي ونمط الحياة (النظام الغذائي الغني بالدهون المشبعة وقليلة الفواكه والخضروات يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأورام المخ.

عوامل هرمونية

العمر والجنس

ما هى أعراض الورم الدماغي على الوجه والعينين؟

هل أنت غير متأكد مما إذا كنت تعاني من ورم في المخ؟ ابحث عن هذه العلامات والأعراض غير العادية على عينيك ووجهك.

الاعراض التى تظهر على العين:

حولان العينين

تدهور الرؤية

عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها

ضيق مجال الرؤية فقدان الرؤية المحيطية، النقاط العمياء

مشاكل في النظر لأعلى أو التحكم في حركات العين

حركات غير طبيعية للعين مثل ارتعاش العين

صعوبة في البلع

ضعف في الوجه

خدر في الوجه

رؤية مزدوجة

ما هى أعراض أورام المخ التي يمكن رؤيتها على الوجه؟