شكرا لقرائتكم خبر عن ما مقدار الملح الذي تحتاجه في اليوم بشكل صحي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الملح جزء لا يتجزأ من نظامنا الغذائي، يعزز مذاق الطعام ويوفر أيضًا العديد من الفوائد الصحية، الملح يتكون من أيونات الصوديوم والكلوريد، وهو عنصر غذائي أساسي يلعب دورًا مهمًا في وظائف الجسم المختلفة.

ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول الملح يمكن أن يكون ضارًا للجسم ويمكن أن يؤثر على بعض الأفراد بشكل كبير.

لماذا تحتاج الملح في طعامك

عندما تستهلك باعتدال وفقا لموقع " OnlyMyHealth "، هناك العديد من الفوائد للملح، وتشمل هذه:

يحافظ على توازن الكهارل

يساعد في وظائف الأعصاب

يحسن تقلص العضلات

يسهل امتصاص العناصر الغذائية

الترطيب

يعزز النكهة

الآثار الجانبية المحتملة للإفراط في تناول الصوديوم

يمكن أن يكون تناول الملح و الصوديوم الزائد ضارًا لجسمك، يمكن أن تشمل الآثار الجانبية:

ضغط دم مرتفع

احتباس السوائل

مشاكل الكلى

فقدان الكالسيوم

ما مقدار الملح الذي يتم تناوله في اليوم بشكل صحي؟

تجدر الإشارة إلى أنه في حين أن تناول الصوديوم المفرط يمكن أن يكون له آثار سلبية، فإن تناول الصوديوم المنخفض يمكن أن يكون مشكلة أيضًا، الصوديوم عنصر غذائي أساسي ، والنهج المتوازن مهم للصحة العامة.

يختلف المدخول اليومي الموصى به من الصوديوم تبعًا لعوامل ، مثل العمر والجنس والحالات الصحية المحددة، يُنصح دائمًا بالتشاور مع أخصائي رعاية صحية للحصول على مشورة غذائية شخصية.

توصي منظمة الصحة العالمية (WHO) بأن يستهلك البالغون أقل من 2000 ملليجرام (2 جرام) من الصوديوم يوميًا والحد الأعلى لاستهلاك الصوديوم يوميًا هو 5 جرام.

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية (AHA) ، يجب أن يهدف البالغون إلى الحصول على 2300 مجم من الصوديوم كحد أقصى يوميًا ، أي ما يقرب من 1 ملعقة صغيرة من الملح، ومع ذلك ، فقد أكدوا أيضًا أن الحد المثالي لمعظم البالغين ، وخاصة أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، هو 1500 مجم من الصوديوم يوميًا أو أقل.

متى يجب تجنب تناول الملح؟

في حين أن الملح عنصر غذائي أساسي ، إلا أن هناك مواقف معينة قد يكون من المستحسن فيها الحد من استهلاكه أو تجنبه"، فيما يلي بعض الحالات التي قد تحتاج فيها إلى توخي الحذر عند تناول الملح:

ضغط دم مرتفع

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو كنت معرضًا لخطر الإصابة به ، فمن المستحسن بشكل عام تقليل تناول الصوديوم.

قال التقرير إن ارتفاع مستويات الصوديوم يمكن أن يساهم في ارتفاع ضغط الدم ، مما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومشاكل الكلى، وأضافت أن التشاور مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو اختصاصي تغذية مسجل لتحديد كمية الصوديوم المناسبة لحالتك.

مرض كلوي

قد يحتاج الأفراد المصابون بأمراض الكلى أو ضعف وظائف الكلى إلى الحد من تناول الملح. تلعب الكلى دورًا حيويًا في تنظيم مستويات الصوديوم في الجسم ، وعندما تتأثر وظائف الكلى، يمكن أن يؤدي الصوديوم الزائد إلى زيادة الضغط على الكلى، يمكن لمقدم الرعاية الصحية أو اختصاصي التغذية تقديم إرشادات حول تقييد الصوديوم المناسب لحالتك الخاصة.

الوذمة واحتباس السوائل

يمكن أن تسبب بعض الحالات الطبية ، مثل قصور القلب الاحتقاني أو تليف الكبد أو مشاكل الكلى ، احتباس السوائل والوذمة، في مثل هذه الحالات ، يمكن أن يساعد تقليل تناول الصوديوم في تخفيف الأعراض عن طريق تقليل احتباس السوائل.

بعض التفاعلات الدوائية

الأدوية ، مثل مدرات البول (حبوب الماء) ، قد تزيد من إفراز الجسم للصوديوم والماء، إذا كنت تتناول مثل هذه الأدوية ، فقد يوصي مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بتعديل كمية الملح التي تتناولها للحفاظ على توازن الإلكتروليت المناسب.

الحساسية الشخصية

قد يكون بعض الأفراد أكثر حساسية لتأثيرات الملح ، أو يعانون من الانتفاخ ، أو التورم ، أو الانزعاج بعد تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم. إذا لاحظت آثارًا عكسية بعد تناول الملح ، فقد تحتاج إلى تقليل تناولك ، كما نصح خومان.

من يجب أن يتجنب الملح؟

يُنصح مجموعات معينة من الأشخاص بتجنب الإفراط في تناول الملح. وتشمل هذه:

الأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم

الأفراد المصابون بأمراض القلب

الأفراد المصابون بأمراض الكلى

الأفراد الذين يعانون من أمراض الكبد ، مثل تليف الكبد. يمكن أن تؤدي بعض أمراض الكبد إلى احتباس السوائل واختلال توازن الصوديوم

الأفراد المصابون بالوذمة ، والتي تشير إلى التورم الناجم عن احتباس السوائل