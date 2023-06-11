أنواع الكرش وطرق التخلص منه

بيروت - نادين محمد - الكرش هو بروز يفسد مظهر أي فتاة، وقد تتردد في ارتداء ملابس معينة لهذا السبب، يعتقد معظمنا أن أفضل طريقة للحصول على معدة مسطحة هي مئات التمارين في صالة الألعاب الرياضية. ومع ذلك ، وفقا للخبراء ، قد تكون هناك طرق أخرى بحسب نوع الكرش.

لاستعادة شكل جسمكِ الطبيعي عليكٍ أولًا معرفة سبب ظهور الدهون على البطن ، والقضاء عليها وإعادة الجسم إلى طبيعته. عادة تظهر الدهون في البطن بسبب نمط الحياة سواء عادات الأكل أو الحركة أو حتى بعض الأدوية التي يتناولها الفرد.

للتخلص من دهون البطن بأقل جهد ، حددي نوع الكرش وابدئي في وضع خطة مناسبة للتخلص من الدهون. هناك أربعة أنواع من الكرش تعرفي عليها في السطور التالية.

1- كرش التوتر والإجهاد

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تظهر هذه المعدة ، كما يوحي الاسم ، بسبب الإجهاد. يحدث هذا لأن الإجهاد يرفع مستويات الكورتيزول ، وترتبط مستويات الكورتيزول المرتفعة على المدى الطويل ارتباطًا وثيقًا بخطر الإصابة بالسمنة. تتواجد معظم الدهون في هذا البطن في منطقة السرة والأمام . عند اللمس ، تكون المعدة متحجرة نسبيًا. تحتاجي إلى التخلص من التوتر ، والحد من استهلاك القهوة وتناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على المغنيسيوم. أحيانًا يكون من الصعب تجنب الضغوطات (على سبيل المثال ، إذا كنت متوترة في العمل) ، ولكن هناك ممارسات مختلفة للتخفيف من التوتر ، مثل اليوجا والتأمل. كما عليكِ الحصول على قسط كافٍ من النوم فهذا يقلل التوتر.

2- الكرش الهرموني

إذا شعرت أن الكرش يبدو وكأنه وسادة على كل جانب، فهذا يعني أنك تعاني من خلل هرموني. من أجل التخلص من هذا البطن ، تحتاج إلى تناول المزيد من الأفوكادو والأسماك والمكسرات والبيض .هناك العديد من التغيرات الهرمونية التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن ، من قصور الغدة الدرقية إلى متلازمة تكيس المبايض . إذا كان لديك شك أن زيادة وزنك بسبب الهرمونات ، يجب استشارة الطبيب بمساعدته يمكنك تحديد ما إذا كان هذا هو السبب الحقيقي.

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3- كرش الانتفاخ

تظهر مثل هذه المعدة بسبب اتباع نظام غذائي سيء أو بسبب عدم تحمل بعض الأطعمة والحساسية. في هذه الحالة تكون المعدة مسطحة في الصباح ، ولكنها تظهر في فترة ما بعد الظهر ، لأن هناك الكثير من الغازات في الأمعاء ويحدث عسر الهضم. أفضل فكرة هي البدء في ممارسة الرياضة. تحتاج إلى القيام بمزيد من تمارين الكارديو والنوم بشكل أفضل. من المهم أيضًا إجراء تعديلات على نظامك الغذائي. احتفظي بمفكرة طعام لمعرفة الأطعمة التي تسبب الانتفاخ ، واستبعد المشروبات الغازية والصودا ، وتناولي الطعام بكميات صغيرة بدلاً من الوجبات الكبيرة.

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4- بطن الولادة

قد يستمر بروز البطن حتى بعد الولادة بفترة طويلة، وهنا يجب استشارة الطبيب لأنه قد تكون حالة صحية خطيرة تسمى الانبساط المستقيم، وليست مشكلة تخص جمالك فقط. تعاني منه العديد من الأمهات ، وتسبب مشاكل صحية أخرى مثل سلس البول والتوتر ومشاكل الهضم. في هذه الحالة يجب استشارة الطبيب لأنها حالة تخص صحتكِ وقد ترتبط بأثار أخرى لاحقًا.

بشكل عام إذا كنتِ تعانين من الكرش ينصحكِ الخبراء بإضافة مزيد من الأطعمة الغنية بالدهون المفيدة مثل الأسماك والمكسرات والزيوت والزيتون.

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المصدر: The shape