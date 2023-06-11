تخلصي من دهون البطن واستمتعي بجسم رشيق هذا الصيف بفضل هذه النصائح

بيروت - نادين محمد - لا تتحملين السمنة في المنطقة الوسطى من الجسم وتريدين التخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن والخصر من خلال اتباع أنظمة غذائية عشوائية. الأمر مزعج لكن الحلول بسيطة. الرجيم وحده لا يكفي لحروق دهون البطن والتخلص من السعرات الحرارية ، بل يجب أن تعتمدي نظام صحي ومتوازن غني بالأغذية الصحية ،مع نظام رياضي مخصص لك سيساعد في تخفيض نسبة الدهون في الجسم ويمكنه أن يتركّز على منطقة البطن .

كوني على يقين أنه لا يوجد أي حمية أو أي نوع من الطعام أو الدواء يساعد فقط على خسارة الوزن في منطقة البطن وحدها، اعتمدي هذه النصائح لحرق دهون البطن واستمتعي برشاقتك هذا الصيف.

نصائح للتخلص من دهون البطن :

الصورة عن موقع Freepik

تمارين رياضية

يقول الخبراء إن اتباع نظام غذائي وحده لا يكفي لتقليل دهون البطن، فإضافة تمارين رياضية منتظمة هو أمر بالغ الأهمية. ويُنصح أن تبقي نشيطة طوال اليوم ولا تقضي اليوم جالسةً، وقومي بممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

تجنبي السكر والمشروبات السكرية:

المشروبات الغازية ليست وحدها المضرة بصحتكِ، بل حتى بعض عصائر الفاكهة والمشروبات الرياضية والقهوة المحلاة . تخلصي من هذه الكربوهيدرات غير الضرورية.

تناولي المزيد من البروتين:

لا يتعين عليكِ اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات لإنقاص الوزن، إلا أن إضافة البروتين إلى طعامكِ قد يكون أحد أكثر الأدوات فعالية، لأنه يمكن أن يساعدك البروتين على الشعور بالشبع ومنح جسمك متطلباته الأساسية.

أضيفي الألياف:

ينصح الخبراء كذلك بإضافة الأطعمة التي تحتوي على الألياف إلى نظامك الغذائي، حيث تساعد الألياف على إبطاء الجهاز الهضمي وامتصاص العناصر الغذائية.

ما رأيك متابعة ما هي أنواع الألياف في الجسم؟ فوائدها ومصادرها الغذائية

أعشاب تساعد على حرق الدهون



الكركم: ينشط الكركم الحرق ويساعد في الوقاية من مرض الزهايمر وتنشيط الذاكرة.



القرفة : تقلل القرفة من رغبتك في تناول المواد السكرية وتساعد في الشعور بالشبع وتساعد أيضاً في زيادة معدلات حرق الدهون والتخلص منها.



الكمون: ملعقة واحدة من الكمون يومياً تساعد على زيادة معدلات الحرق إلى ثلاثة أضعافها.



الزنجبيل: يساعد الزنجبيل على التحكم في مستويات الإنسولين في الدم ويقلل الرغبة في تناول السكريات ويزيد من معدلات حرق الدهون.

الصورة عن موقع Freepik

الشاي الأخضر: يقدم الشاي الأخضر فوائد مماثلة للقهوة السوداء، إذ يحتوي على مضادات الأكسدة التي توقف الالتهاب في مساراتها وتضمن بقاءك رطبا.



الفلفل الأسود: يزيد من معدلات حرق الدهون وينشط الدورة الدموية ويساهم في تخسيس الدهون.



الثوم: غني بالفيتامينات التي تنشط الدورة الدموية وتسهل التخلص من الدهون وحرقها.

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