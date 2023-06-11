فوائد فيتامين د للتنحيف

بيروت - نادين محمد - ارتبط نقص فيتامين د بعدة حالات منها ألام العظام وضعف الأسنان وكذلك تساقط الشعر، لكن البعض يقول روايات حول علاقة فيتامين د بالوزن و التنحيف.

التنحيف ونقص فيتامين د: ما الصلة بينهما؟

الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة يجب أن يتأكدوا من معدلات فيتامين د، لأن ثمة علاقة بين مهمة التنحيف وهذا الفيتامين تحديدًا.

الأفراد الذين يعانون من زيادة دهون الجسم لديهم معدلات أقل من فيتامين د في الدم مقارنة بالأشخاص ذوي الوزن الطبيعي. كما أن نقص فيتامين د يسبب تراكم الدهون على الكبد والعضلات التي تمنع لاحقًا امتصاص فيتامين د.

الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة قد يتعرضون لأشعة الشمس بشكل أقل وبالتالي يكون لديهم مستوى أقل من فيتامين د ، وذلك لأنهم قد يكونون أقل قدرة على الخروج والاستفادة من أشعة الشمس التي تعد المصدر الأول لفيتامين د.

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هل يمكن أن تساعد زيادة فيتامين د على التنحيف؟

الإجابة نعم، لأن ثمة دراسات أكدت أن النساء اللائي تلقين فيتامين (د) والذين ارتفعت مستويات فيتامين د في الدم إلى المستوى الطبيعي فقدن وزنًا أكبر من النساء اللائي يعانين من نقص فيتامين د.

والسبب هو أن فيتامين (د) له دور مباشر في ضبط هرمون الغدة الجار درقية ، الذي يعزز ويحفز تراكم الدهون في الأنسجة الدهنية ، مكملات فيتامين (د) هي خيار أساسي في برامج التنحيف.

فيتامين د يؤثر على العديد من جوانب صحتكِ وهو ما يؤثر على نحو غير مباشر في مهمة التنحيف، مثلًا، ارتبط نقص فيتامين د بالإصابة بالاكتئاب الذي يسبب أحيانًا الشراهو وزيادة الوزن، وهذا يعيدنا إلى العلاقة بين التنحيف وفيتامين د وأهمية ضبط معدلاته.

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كيف يجب أن تتناول فيتامين د؟

عند النظر في العلاقة بين فيتامين (د) التنحيف ، غالبًا ما يستخدم الباحثون المكملات في دراساتهم ، بدلاً من التعرض الشخص للشمس أو الطعام الغني بالفيتامين. ذلك لأن الحبوب موحدة ويمكن إعطاؤها بجرعات عالية لرفع مستوى فيتامين د بسرعة.

على الرغم من أن العلماء لم يجروا الكثير من الأبحاث حول تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د وفقدان الوزن ، إلا أنها لا تزال تستحق تناولها بالتأكيد. تناولي سمك السلمون والماكريل والفطر والحليب المدعم بفيتامين د ، والتي تعد جزءًا من نظام غذائي صحي.

وعلى الرغم من أن الباحثين لا ينصحون عادةً بالمبالغة في التعرض لأشعة الشمس ، إلا أن الحصول على القليل من أشعة الشمس يعزز مستويات فيتامين د، ولكن من المهم عدم التعرض لجرعة زائدة من الشمس ، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد ، وفقًا لـ Harvard Health Publishing .

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الجرعة الصحيحة من فيتامين د للتنحيف

لا توجد جرعة سحرية من فيتامين د للمساعدة في التنحيف. يجب فقط أن يصل الشخص إلى المستويات الطبيعية، وهو أكبر من أو يساوي 20 نانوجرام لكل مليلتر (يقيس فيتامين د في الدم في الجسم) ، وفقًا للمعاهد الوطنية الأمريكية للصحة. إذا كنت تعاني من أعراض نقص فيتامين (د) ، فاطلب فحص الدم مع طبيب لمعرفة ما إذا كنت ستستفيد من المكملات.

حسب الأطباء، قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د إلى تناول جرعات عالية منه لفترة بينما يتم تحديد الجرعة و الوقت للوصول إلى المستويات الطبيعية تحت إشراف الطبيب.

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المصدر: milestone scientific