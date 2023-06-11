بيروت - نادين محمد - تعد الخلايا الصديدية في البول مشكلة صحية شائعة في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك، من المرجح أن تتأثر النساء بخلايا الصديد في البول لأنهن عرضة للإصابة بعدوى المسالك البولية.

تعد الخلايا الصديدية في البول، والمعروفة أيضاً باسم بيوريا، هي حالة بولية تتميز بارتفاع مستويات خلايا الدم البيضاء (الكريات البيض) في البول. بشكل عام، القيح في البول هو سائل سميك وعديم اللون. وهي تتألف من البكتيريا وخلايا الدم البيضاء والخلايا الميتة والأنسجة.

أسباب وأعراض صديد البول للنساء

أسباب وأعراض صديد البول للنساء عديدة، فقد يرجع وجود الخلايا الصديدية في البول أساساً إلى وجود عدد كبير من خلايا الدم البيضاء في البول، ويمكن أن تكون الخلايا الصديدية علامة على وجود مرض كامن وبالتالي، يجب على المرضى عدم إغفال المرض والحصول على العلاج المناسب في الوقت المناسب.

أعراض صديد البول عند النساء

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أكثر الأعراض شيوعاً لخلايا القيح في البول هو وجود صديد، وهو سائل سميك متغير اللون في البول. علاوة على ذلك، يمكن أن يظهر البول أيضاً غائماً عند الإصابة ببيورة البول.

إذا كان هناك التهاب في المسالك البولية مع وجود خلايا صديد في البول، فيمكن للمريض أن يظهر عدة أعراض أخرى، بما في ذلك:

كثرة الحث على التبول

إحساس بالحرقان عند التبول

دم في البول

بول كريه الرائحة

آلام الحوض

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حمى

ضغط في أسفل الحوض

تسرب ( سلس البول )

الغثيان والقيء

اختبار لتشخيص الخلايا الصديدية في البول

لتشخيص الصديد في البول، يلزم إجراء اختبار تحليل البول، وهو اختبار روتيني يستخدمه الأطباء غالباً للتحقق من الحالات المختلفة. فيما يلي الخطوات المتبعة في تشخيص خلايا القيح في البول:

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جمع عينة البول:

تعد الخطوة الأولى هي جمع عينة البول. عادةً ما يتم جمع عينة بول نظيفة في منتصف مجرى الدم، والتي تتضمن جمع الجزء الأوسط من مجرى البول بعد تنظيف المنطقة التناسلية بمحلول مطهر.

الفحص المجهري:

يتم بعد ذلك فحص عينة البول تحت المجهر للتحقق من وجود خلايا صديدية في عينة البول الطبيعية، عادة لا توجد خلايا صديد أو يوجد عدد قليل جداً منها ومع ذلك، في حالة وجود عدوى أو التهاب، يزداد عدد الخلايا الصديدية.

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التحديد الكمي للخلايا الصديدية:

إذا أظهر تحليل البول عدداً كبيراً من خلايا القيح، فيمكن إجراء اختبار الحساسية. يساعد هذا الاختبار في تحديد نوع البكتيريا المسببة للعدوى وتحديد المضاد الحيوي الأكثر فعالية لعلاجها.

خطوات لتفادي أعراض صديد البول عند النساء

يمكن منع تكون الخلايا الصديدية في البول، وغالباً ما تكون الخلايا الصديدية في البول مؤشراً على حالة طبية أساسية، مثل التهاب المسالك البولية (UTI). فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لمنع حدوث خلايا صديد في البول:

-الحفاظ على النظافة الجيدة:

الحفاظ على نظافتك وممارسة النظافة الشخصية الجيدة يمكن أن يساعد في منع انتشار البكتيريا التي تسبب عدوى المسالك البولية.

-حافظي على رطوبتك:

تناول الكثير من الماء؛ يمكن أن يساعد في طرد البكتيريا من المسالك البولية ومنع التهابات المسالك البولية.

التبول بانتظام:

الصورة من موقع freepik

حبس البول لفترة طويلة يمكن أن يزيد من خطر نمو البكتيريا والعدوى.

امسحي من الأمام إلى الخلف: بعد استخدام الحمام، امسحي دائماً من الأمام إلى الخلف لمنع دخول البكتيريا من فتحة الشرج إلى المسالك البولية.

ارتداء ملابس فضفاضة:

الملابس الضيقة، خاصة في منطقة الفخذين، يمكن أن تحبس الرطوبة وتزيد من خطر نمو البكتيريا.

علاج الخلايا الصديدية في البول

يعتمد علاج الخلايا الصديدية في البول على السبب الكامن وراء الحالة. إذا كان السبب هو عدوى بكتيرية، فعادة ما يتم وصف المضادات الحيوية للقضاء على البكتيريا. يعتمد نوع المضاد الحيوي الموصوف على نوع البكتيريا المسببة للعدوى.

بالإضافة إلى المضادات الحيوية، فإن شرب الكثير من الماء والسوائل (عصير التوت البري)، يمكن أن يساعد في طرد البكتيريا من الجهاز البولي. يمكن أيضاً وصف مسكنات الألم لإدارة أي إزعاج أو ألم مرتبط بالحالة.

متى تستشيرين الطبيب؟

يوصى باستشارة الطبيب بخصوص وجود خلايا صديد في البول إذا:

هناك أعراض مستمرة مثل التبول المؤلم، وكثرة التبول، والبول كريه الرائحة.

يوجد دم في البول أو يظهر البول عكراً أو داكناً.

هناك حمى أو قشعريرة أو ألم في البطن.

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تترافق خلايا القيح مع نتائج غير طبيعية أخرى في اختبار البول.

هناك تاريخ من التهابات الكلى أو المسالك البولية.

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المصدر : hexahealth