6 أسباب تؤدي لسخونة القدمين.. إليكِ طرق تشخيصها

بيروت - نادين محمد - تعد سخونة القدمين هي الإحساس بحرارة مؤلمة في القدمين، ويمكن أن تكون هذه الحرقة خفيفة أو شديدة، وقد تكون حرقة القدمين في بعض الحالات مؤلمة جداً بحيث يؤثر الألم على نومك .

قد تترافق سخونة وحرقة القدمين في بعض الحالات مع الإحساس بوخز يشبه الإبر والدبابيس(التنمل) أو الخدر أو الإحساس بكليهما وقد يُشار إلى حرقة القدمين أيضاً بوخز أو تنميل القدمين.

أسباب سخونة القدمين

رغم أن الإرهاق أو التهاب الجلد يُسبب احساس مؤقت بحرقة أو تهيُّج القدمين إِلا أن حرقة القدمين في أغلب الحالات تشير إِلى تلف عصبي (اعتلال الأعصاب الطرفية).

\يَنجَم التلف العصبي عن عدة أسباب مختلفة منها السُّكَّري والتعرض لمواد سامة معينة وقصور في أنواع معينة من الفيتامينات .

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الأسباب المُحتملة لسخونة القدمين:

القدَم الرياضي

العلاج الكيميائي

مرض الكُلَى المزمن

الاعتلال العصبي السكري

فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)/مرض الإيدز (AIDS)

قصور الدرقية (نقص نشاط الغدة الدرقية)

متلازمة نفق عظم الكعب

فقر الدم الناجم عن نقص الفيتامينات

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قد يكون الإحساس بالسخونة في قدميك ناتجًا عن تلف الأعصاب في الساقين ، ويسمى أيضًا اعتلال الأعصاب. على الرغم من أن العديد من الحالات الطبية يمكن أن تسبب حرقان وسخونة القدمين ، إلا أن مرض السكري يعد الأكثر شيوعًا.

غالبًا ما يكون الاعتلال العصبي هو سبب حرق القدمين. من المرجح أن تصبح الألياف العصبية التالفة مفرطة النشاط وغير فعالة. ترسل الأعصاب التالفة إشارات الألم إلى الدماغ على الرغم من عدم وجود جرح.

في معظم الأشخاص المصابين باعتلال الأعصاب ، تتضرر أعصاب الساق أولاً. غالبًا ما يعاني هؤلاء الأشخاص من وخز وتنميل في القدمين أيضًا. يشتكي العديد من الأشخاص من أن أقدامهم شديدة الحساسية للمس (فرط الإحساس) ويمكن أن تعاني من درجات متفاوتة من الألم الحارق. يمكن أن تتراوح من خفيفة إلى معاقة.

تشخيص سخونة القدمين

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معظم الأشخاص الذين يعانون من سخونة في القدمين لديهم سبب محتمل مثل مرض السكري و بالنسبة لهؤلاء الأشخاص ، يكون تشخيص حرقة وسخونةالقدمين بسبب الاعتلال العصبي أمرًا بسيطًا ، ولا يلزم إجراء اختبارات إضافية.

في عدد قليل من الأشخاص الذين يكون إحساسهم بالحرق مفاجئًا أو يزداد سوءًا بسرعة أو ليس له سبب يمكن تفسيره ، قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الاختبارات لإجراء التشخيص الصحيح. قد تشمل هذه الاختبارات:

تخطيط كهربية العضل (EMG). اختبار لوظيفة العضلات باستخدام تسجيلات للنشاط الكهربائي داخل العضلات. يمكن وضع مسبار على الجلد ، أو إدخال إبرة في العضلة لاختبار مخطط كهربية العضل.

دراسة التوصيل العصبي. تختبر دراسة التوصيل العصبي قدرة الأعصاب على نقل النبضات. يتم تحفيز العصب ، ويتم قياس الاستجابة في العضلات التي يتحكم فيها ذلك العصب.

اختبارات المعمل. في بعض الأحيان ، قد يُقترح إجراء اختبارات للدم أو البول أو السائل النخاعي للمساعدة في تشخيص سبب حرقة القدمين. يمكن فحص مستويات الفيتامينات من خلال فحص دم بسيط.

خزعة العصب، في حالات نادرة جدًا ، قد يقترح الطبيب استئصال قطعة من النسيج العصبي وفحصها تحت المجهر.

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المصدر : webmd