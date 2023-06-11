شكرا لقرائتكم خبر عن بتعانى من مشاكل الجهاز الهضمى.. 10 أطعمة غنية بالألياف هتحسن حركة الأمعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتباع نظام غذائي منخفض الألياف يمكن أن يكون سببًا لضعف صحة الجهاز الهضمي، الألياف هي نوع من الكربوهيدرات لا يستطيع جسم الإنسان هضمها، يمر عبر الجهاز الهضمي في الغالب، وتتمثل وظيفته الأساسية في توفير الجزء الأكبر من الفضلات ومساعدته على التحرك بكفاءة عبر الأمعاء، غالبًا ما تكون الأنظمة الغذائية منخفضة الألياف غنية بالأطعمة المصنعة والمكررة وقليلة المغذيات، ما قد يؤدي إلى الإمساك، إليك قائمة الأطعمة الغنية بالألياف التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي لتحسين صحة الجهاز الهضمي، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

10 أطعمة غنية بالألياف يجب تناولها لتحسين صحة الجهاز الهضمي: 1. الشوفان

يحتوي الشوفان على كمية عالية من الألياف القابلة للذوبان ، مما يساعد على تليين الفضلات وتخفيف الإمساك، تعمل الألياف القابلة للذوبان أيضًا كمواد حيوية، حيث تغذي البكتيريا المفيدة في الأمعاء وتحسن صحة الأمعاء بشكل عام.

2. العدس

العدس غني بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، ما يساعد على تعزيز الهضم الصحي عن طريق تحسين حركة الأمعاء وتقليل الإمساك، كما أنها تحتوي على النشا المقاوم الذي يعمل كغذاء لبكتيريا الأمعاء المفيدة.

3. بذور الشيا

تعتبر بذور الشيا مصدرًا ممتازًا للألياف ، وخاصة الألياف القابلة للذوبان، يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الأمعاء وتعزيز نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة.

4. البروكلي

البروكلي غني بالألياف، وخاصة الألياف غير القابلة للذوبان، ما يساعد على تعزيز حركات الأمعاء المنتظمة، يحتوي أيضًا على مادة السلفورافان، وهو مركب يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في القناة الهضمية.

5. الكينوا

الكينوا عبارة عن حبة عالية الألياف وخالية من الجلوتين وغنية بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، يمكن أن يساعد في تحسين حركات الأمعاء وتخفيف الإمساك.

6. التفاح

التفاح غني بالألياف القابلة للذوبان، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الأمعاء وتعزيز نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة، تحتوي أيضًا على البكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي يمكن أن تساعد في تخفيف الإمساك.

7. اللوز

اللوز مصدر جيد للألياف، بما في ذلك الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الأمعاء وتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة.

8. البطاطا الحلوة

تعد البطاطا الحلوة مصدرًا ممتازًا للألياف، خاصة الألياف غير القابلة للذوبان، يمكن أن تساعد في تليين البراز وتحسين حركات الأمعاء، وكذلك تقليل الالتهاب في الأمعاء.

9. التوت

التوت غني بالألياف القابلة للذوبان، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الأمعاء وتعزيز نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة، كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الأمعاء من التلف.

10. بذور الكتان

بذور الكتان غنية بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز حركات الأمعاء المنتظمة وتقليل الإمساك، كما أنها تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الأمعاء.