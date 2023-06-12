بتعانى من تقلصات الدورة الشهرية.. جربى العلاج الحراري لتخفيف آلام الحيض

بخلاف تناول المسكنات، هناك العديد من العلاجات التي يمكن أن تساعد في إدارة تقلصات الدورة الشهرية بشكل طبيعي، يعد العلاج الحراري من أكثر الطرق شيوعًا وفعالية، وإليك ما تريدى معرفته عن العلاج الحراري الذى يساعدك في توفير بعض الراحة، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".

العلاج بالحرارة لتقلصات الدورة الشهرية

قالت الدكتورة أستا ديال، أمراض النساء والتوليد بالهند، إن تقلصات الدورة الشهرية مؤلمة يمكن أن تسبب ألمًا في منطقة أسفل البطن أو آلام الظهر وتشع في الساقين، وفي معظم الحالات، لا يوجد أمراض الحوض، على طول مع الألم يمكن للمرء أيضًا أن يعاني من القيء والإسهال والصداع والغثيان والتعرق، وهو شائع في الإناث في سن الإنجاب.

سبب الألم

توضح الدكتور دايال، أن تقلصات الدورة الشهرية تحدث بسبب احتقان الحوض واحتباس الماء، ما يؤدي إلى انضغاط الأعصاب وتشنج العضلات.

دور العلاج الحراري

وتضيف أن الحرارة السطحية أو وسادة الحرارة أو المناشف الساخنة أو أكياس الماء الساخن تطلق احتباس الماء والاحتقان، كما أنه يساعد في تخفيف التشنجات العضلية، يساعد العلاج الحراري أيضًا في تخفيف الالتهاب وزيادة الدورة الدموية حول منطقة الحوض، تعاني بعض النساء أيضًا من التورم وضغط الأعصاب، يعد العلاج الحراري طريقة رائعة يمكن أن تساعد في التعامل مع هذه المشكلات أيضًا.