شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الحساسية بعد تناول فاكهة الكيوي.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاكهة الكيوي من الفواكه المحببة لدى الكثير من الناس لطعمها اللذيذ من ناحية ولما تحتويه من فوائد صحية متعددة ولكن الإفراط في تناولها يعرضك لأضرار صحية.

أوضحت إحدى الدراسات الحديثة أنه بعد تناول فاكهة الكيوي قد تشعر بحكة في الحلق أو أعراض غير مريحة، قد تكون ناجمة عن حساسية من هذه الفاكهة، وذلك وفقًا لما نشرته مجلة "فيتال" الألمانية.

أشار الباحثون إلى أن الكيوي فاكهة لذيذة الطعم وغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف. تحتوي هذه الفاكهة على نسبة عالية من فيتامين ج، الذي يقوي جهاز المناعة وعناصر غذائية أخرى منها البوتاسيوم والفولات وإنزيم الأكتينيدين، الذي يحسن الهضم.وحبتان فقط من فاكهة الكيوي يغطيان احتياجتك اليومية. لكن رغم فوائدها، يعاني البعض من الحساسية بعد تناولها.

أعراض الحساسية بعد تناول حساسية الكيوي

إذا كنت تعاني من حساسية الكيوي، قد تظهر عليك أثناء أو بعد تناولها مباشرة مجموعة من الأعراض منها وخز في اللسان، حكة في الحلق، تورم الأغشية المخاطية، حكة في العينين، ومشاكل في الجهاز الهضمي مثل المغص وانتفاخ البطن أو الإسهال.

رد الفعل التحسسي تجاه الكيوي غير ضار وينحسر بسرعة، غير أن الشخص الذي يعاني من صعوبات في التنفس أو تورم شديد و ألم في البطن، عليه طلب المساعدة الطبية بشكل فوري.