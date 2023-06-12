8 أطعمة ممنوع تناولها مع البابايا.. أبرزها الخيار ومنتجات الألبان

القاهرة - سامية سيد - البابايا فاكهة استوائية ، تشتهر بلحمها الأصفر والأخضر وبذورها السوداء ، وهي غنية بفيتامينات A و C والبوتاسيوم والألياف، على الرغم من أن البابايا تعتبر غذاءً صحيًا بشكل عام ، إلا أنها قد تكون ضارة لنا عند تناولها مع بعض الأطعمة الأخرى، وذلك لأنها تحتوي على إنزيمات يمكن أن تتداخل مع هضم بعض الأطعمة ، وخاصة البروتينات، يمكن أن يتداخل إنزيم الباباين ، الموجود في البابايا ، مع هضم اللحوم ومنتجات الألبان عند تناولها مع هذه الأطعمة ، يمكن أن تسبب الانتفاخ والغازات ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي، و إليك الأطعمة التي لا ينبغي تناولها مع البابايا، وفقا لما نشره موقع " ndtv ".

الأطعمة التي لا يجب تناولها مع البابايا: 1. البابايا الخام

قد يسبب تناول البابايا النيئة مشاكل في الجهاز الهضمي وتشنجات في المعدة، تحتوي على تركيز عالٍ من غراء ، وهو إنزيم يمكن أن يسبب إحساسًا حارقًا في المعدة ومنطقة أسفل البطن.

2. خيار

قد يؤدي تناول الخيار مع البابايا إلى انتفاخ البطن وتشنجات المعدة والإسهال ، حيث من المعروف أن الخيار يحتوي على نسبة عالية من الماء ويؤدي في النهاية إلى زيادة محتوى الماء في الجسم.

3. العنب

استهلاك العنب مع البابايا قد يسبب الحموضة والغازات، لأن العنب شديد الحموضة بطبيعته، ارتفاع حموضة العنب ، عندما يقترن بالبابايا ، يمكن أن يؤدي إلى حموضة المعدة وتهيجها.

4. منتجات الألبان

قد يسبب تناول منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبدة أو اللبن مع البابايا مشاكل في الجهاز الهضمي وتشنجات في المعدة، تحتوي البابايا على إنزيمات يمكن أن تعيق هضم منتجات الألبان وتسبب عدم الراحة.

5. الأطعمة المقلية

لا ينصح بتناول الأطعمة المقلية مثل الدجاج المقلي أو البطاطس المقلية مع البابايا لأنها قد تؤدي إلى تهيج المعدة، الأطعمة المقلية غنية بالدهون ، وعندما تقترن بالبابايا ، يمكن أن تسبب عسر الهضم وعدم الراحة في المعدة.

6. ثمار الحمضيات

يمكن أن يؤدي تناول ثمار الحمضيات مثل البرتقال أو الجريب فروت أو الليمون مع البابايا إلى طعم حامض ويسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، تحتوي ثمار البابايا والحمضيات على مستويات عالية من فيتامين سي وقد تؤدي إلى ارتجاع الحمض وحرقة المعدة وتهيج المعدة.

7. الطماطم

قد يسبب تناول الطماطم مع البابايا مشاكل في الجهاز الهضمي لأنها ذات طبيعة حمضية عالية، يمكن أن تؤدي الطماطم والبابايا ، عند مزجهما ، إلى ارتداد الحمض وحموضة المعدة.

8. الأطعمة الحارة

يمكن أن يسبب تناول الأطعمة الغنية بالتوابل مع البابايا مشاكل في الجهاز الهضمي مثل تقلصات المعدة والانتفاخ والإسهال، من المعروف أن الأطعمة الحارة تسبب تهيج بطانة المعدة ، وعند دمجها مع البابايا ، يمكن أن تؤدي إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمي.