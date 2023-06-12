شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أسباب تجعلك تصاب بالكدمات بسهولة.. من الشيخوخة إلى عوامل نمط الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأوعية الدموية داخل أجسامنا قادرة على أداء وظائف مختلفة بشكل لا يصدق، ومع ذلك، في بعض الأحيان، قد تبدو هشة، ما يتركنا مع الكدمات بسهولة، هل تساءلت يومًا ما هي الكدمات؟

تحدث الكدمات وفقا لموقع "healthline"، عندما تنكسر الأوعية الدموية تحت الجلد، فيما يلي تسعة أسباب شائعة تجعل بعض الأفراد يعانون من ميل أكبر للإصابة بالكدمات.

شيخوخة الجلد وترققه

وفقًا لمجلة الأمراض الجلدية والتجميلية، مع تقدمنا ​​في السن، تصبح بشرتنا أرق وتفقد بعضًا من البطانة الواقية، يؤدي انخفاض كمية الكولاجين والإيلاستين إلى إضعاف الأوعية الدموية، مما يجعلها أكثر عرضة للتلف، هذا يجعل كبار السن أكثر عرضة للكدمات حتى مع التأثير أو الضغط الطفيف.

نقص فيتامينات

يمكن أن يساهم نقص التغذية ، وخاصة في الفيتامينات C و K و B12 ، في زيادة الكدمات، يلعب فيتامين ج دورًا حيويًا في تخليق الكولاجين ، مما يساعد في الحفاظ على سلامة الأوعية الدموية، فيتامين ك ضروري لتخثر الدم ، ومنع الكدمات المفرطة، وبالمثل، فإن نقص فيتامين ب 12 يمكن أن يضعف وظيفة الصفائح الدموية، مما يزيد من احتمالية ظهور الكدمات.

الأدوية والمكملات الغذائية

يمكن أن تؤثر بعض الأدوية والمكملات على تخثر الدم وتجعل الكدمات أكثر تكرارًا، تعمل مخففات الدم، مثل الأسبرين، على إعاقة عملية التجلط مما يؤدي إلى سهولة حدوث الكدمات، يمكن للأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) ، مثل الإيبوبروفين ، أن تزيد أيضًا من خطر الإصابة بالكدمات.

أوعية دموية هشة

بعض الأفراد لديهم أوعية دموية هشة بشكل طبيعي بسبب الوراثة أو الحالات الطبية الأساسية، وفقًا للمجلة الهندية للعلوم الصيدلانية، فإن حالات مثل مرض فون ويلبراند أو الناعور يضعف قدرة الدم على التجلط بشكل صحيح ، مما يؤدي إلى نزيف طويل الأمد وكدمات شديدة حتى مع وجود إصابات طفيفة.

اضرار اشعة الشمس

يمكن أن يؤدي التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية الضارة إلى إضعاف بنية الجلد، مما يجعله أكثر عرضة للكدمات، بمرور الوقت، يتسبب التلف الناتج عن أشعة الشمس في ترقق الجلد، مما يجعل الأوعية الدموية أكثر عرضة للتمزق مما يؤدي إلى سهولة حدوث الكدمات.

التغيرات الهرمونية

يمكن أن تؤثر التقلبات في مستويات الهرمونات ، خاصة عند النساء أثناء الحمل أو انقطاع الطمث، على سلامة الأوعية الدموية. يمكن أن تؤدي هذه التحولات الهرمونية إلى زيادة حساسية الكدمات وكدمات أكثر وضوحًا.

تأثير الأمراض المزمنة

يمكن أن تؤدي الحالات الصحية المزمنة الأساسية ، مثل أمراض الكبد أو أمراض الكلى أو السكري ، إلى الإضرار بصحة الأوعية الدموية ووظيفة الصفائح الدموية، غالبًا ما يعاني الأفراد المصابون بهذه الحالات من ضعف الأوعية الدموية وضعف آليات التخثر، مما يسهم في سهولة حدوث الكدمات.

الصدمة أو الإصابة

أي شكل من أشكال الصدمات الجسدية، مثل السقوط أو الصدمة أو الإصابة ، يمكن أن يسبب كدمات، ومع ذلك ، يميل بعض الأفراد إلى الإصابة بالكدمات بسهولة أكثر من غيرهم بسبب الاختلافات في سمك الجلد أو هشاشة الأوعية الدموية أو وجود عوامل أساسية أخرى.

عوامل نمط الحياة

يمكن أن تؤثر بعض خيارات نمط الحياة على قابلية الإصابة بالكدمات، يضعف استهلاك الكحوليات بكثرة الأوعية الدموية ويضعف التخثر، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالكدمات، يدمر التدخين الأوعية الدموية، مما يجعلها أكثر عرضة للتمزق، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساهم سوء التغذية وقلة التمارين والسمنة في إضعاف جدران الأوعية الدموية.

في حين أن ظهور الكدمات قد يكون مدعاة للقلق، فإن فهم الأسباب الكامنة وراء حدوثها يمكن أن يساعدنا في رعاية أجسامنا بشكل أفضل، من عملية الشيخوخة الطبيعية إلى نقص التغذية والأدوية والحالات الصحية الأساسية ، يمكن أن تساهم عدة عوامل في زيادة قابلية الإصابة بالكدمات، من خلال معالجة هذه العوامل واعتماد أسلوب حياة صحي ، يمكننا تقليل حدوث الكدمات وتعزيز رفاهيتنا بشكل عام.