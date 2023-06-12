شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للمتبرعين بالدم 2023 .. التبرع بالدم وإعطاء البلازما تنقذ حياة آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمى للمتبرعين يوم 14 يونيو من كل عام في جميع أنحاء العالم، تم تحديد هذا اليوم رسميًا باعتباره حدثًا سنويًا من قبل جمعية الصحة العالمية في عام 2005، ويوفر فرصة خاصة للاحتفال وشكر المتبرعين بالدم المتطوعين في جميع أنحاء العالم على تبرعهم بالدم، وأصبح محورًا رئيسيًا للعمل نحو تحقيق الوصول الشامل إلى الدم المأمون.

كل تبرع هو هدية ثمينة منقذة للحياة، والتبرع المتكرر هو المفتاح لبناء إمدادات دم آمنة ومستدامة.

في العديد من البلدان، تواجه خدمات الدم التحدي المتمثل في توفير كمية كافية من الدم، مع ضمان جودتها وسلامتها، يؤثر عدم الوصول إلى الدم الآمن ومنتجات الدم - خاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على جميع المرضى، بما في ذلك أولئك الذين يحتاجون إلى عمليات نقل الدم بشكل منتظم. تتمثل إحدى استراتيجيات منظمة الصحة العالمية في مساعدة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في تحسين توافر وجودة البلازما البشرية، بما في ذلك الاستفادة المثلى من البلازما المستردة من التبرعات بالدم الكامل، وزيادة وصول المرضى إلى علاجات بروتين البلازما المنقذة للحياة. .

محور حملة هذا العام..

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، إن شعار حملة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم لعام 2023 هو "تبرع بالدم ، أعطِ البلازما ، شارك الحياة ، شارك كثيرًا"، إنه يركز على المرضى الذين يحتاجون إلى دعم نقل الدم مدى الحياة، ويؤكد الدور الذي يمكن أن يلعبه كل شخص، من خلال تقديم هدية قيمة من الدم أو البلازما، كما يسلط الضوء على أهمية التبرع بالدم أو البلازما بانتظام لخلق إمدادات آمنة ومستدامة من الدم ومنتجات الدم التي يمكن أن تكون متاحة دائمًا في جميع أنحاء العالم، بحيث يمكن لجميع المرضى المحتاجين تلقي العلاج في الوقت المناسب.

الأهداف هي:

1.الاحتفال وشكر الأفراد الذين يتبرعون بالدم وتشجيع المزيد من الناس ليصبحوا متبرعين جدد

2.تشجيع الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة على التبرع بالدم بانتظام، بقدر ما يكون ذلك آمنًا وممكنًا ، لتغيير نوعية الحياة للمرضى المعتمدين على نقل الدم والمساعدة في بناء إمدادات دم آمنة في جميع البلدان في العالم

3.تسليط الضوء على الأدوار الحاسمة للتبرعات المنتظمة بالدم والبلازما الطوعية بدون مقابل في تحقيق الوصول الشامل إلى منتجات الدم المأمونة لجميع السكان.

4. حشد الدعم على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية بين الحكومات وشركاء التنمية للاستثمار في برامج الدم الوطنية وتعزيزها واستدامتها.

قد تشمل الأنشطة التي من شأنها أن تساعد في الترويج لشعاراليوم العالمي للتبرع بالدم لهذا العام احتفالات تقدير المتبرعين، وحملات التواصل الاجتماعي، وبث إعلامي خاص، ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر المتبرعين بالدم مع الشعار، والاجتماعات وورش العمل ، والفعاليات الموسيقية والفنية لشكر الدم، المتبرعين، وتلوين المعالم الأثرية باللون الأحمر أو الأصفر، يتم تشجيع البلدان على نشر قصص إلى وسائل الإعلام المختلفة عن الأشخاص، ولا سيما المرضى المعتمدين على نقل الدم، الذين تم إنقاذ حياتهم من خلال التبرع بالدم أو البلازما كوسيلة لتحفيز التبرع بالدم والبلازما.