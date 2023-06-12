خطة رجيم 1300 سعرة حرارية لخسارة وزنكِ الزائد بأقل مجهود

بيروت - نادين محمد - يعد النظام الغذائي الذي يحتوي على 1300 سعرة حرارية نظاماً غذائياً منخفض السعرات الحرارية، مصمماً لفقدان الوزن وذلك بالإضافة إلى كونه نظاماً غذائياً متوازناً غنياً بالعناصر الغذائية ومنخفض الدهون والكربوهيدرات، وتقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها دون الشعور بالجوع أو الضعف؛ وذلك لأن تقليل السعرات الحرارية فجأة قد يؤثر على عملية التمثيل الغذائي لديك ويسبب لك استعادة الوزن مرة أخرى بمجرد التوقف عن النظام الغذائي . إليك خطة نظام غذائي يحتوي على 1300 سعرة حرارية.

خطة نظام غذائي يحتوي على 1300 سعر

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إجمالي السعرات الحرارية - 1320 إجمالي الكربوهيدرات - 132.5 إجمالي البروتين - 36.5 إجمالي الدهون - 40.1.

الصباح الباكر (6:30 - 7:30 صباحا) 1 كوب ماء مع 1 ملعقة صغيرة خل التفاح.

الإفطار (8:15 - 8:45 صباحًا) كوب كينوا نباتية + كوب حليب قليل الدسم + 3 لوز- 431.

منتصف الصباح (10:30 صباحا) 1 حبة تفاح كاملة متوسطة- 107

الغداء (12:30 - 1:30 مساءً) فاصولياء، ريحان، كوسة، طماطم كرزية، وسلطة خس مع صوص خفيف + سلمون مشوي- 399

وجبة خفيفة مسائية (4: 00-4: 30 مساءً) 1 كوب شاي أخضر .

العشاء (7:00 - 7:30 مساءً) سلطة الأفوكادو والتوفو والبطيخ + قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة (80٪ أو أكثر من الكاكاو)

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يجب أن تقومي بتمارين خفيفة مثل التمدد أو اليوجا 3-5 ساعات أسبوعيًا للإسراع في فقدان الدهون، وكذلك تقوية جسمك عن طريق بناء كتلة عضلية خالية من الدهون.

تجنب الأطعمة التي تقوم بالإضرار بجسمك، مثل البطاطس المقلية والبيتزا والبرجر والأطعمة الزيتية والدهنية والدجاج المقلي وما إلى ذلك.

استهلكي المزيد من الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه والخضروات الورقية والبروتينات الخالية من الدهون ومنتجات الألبان قليلة الدسم، والدهون الصحية.

تجنبي تناول مشروبات الصودا ومشروبات الطاقة.

تناولي القهوة السوداء أو الشاي الأخضر أو الأسود، أو ماء جوز الهند أو الماء أو عصائر الفاكهة والخضروات الطازجة، أو ماء التخلص من السموم.

الصورة من موقع AdobeStock

فوائد خطة النظام الغذائي 1300 سعر حرارية

تعد حمية 1300 سعر خطة بسيطة يجب اتباعها دون قيود كثيرة.

يوفر هذا النظام الغذائي وصفات صحية ولذيذة ضمن ميزانية محددة من السعرات الحرارية.

إذا تم اتباع نظام غذائي بحكمة، فإنه يساعد في تقليل 500 جرام في الأسبوع. ومع ذلك، هذا يعتمد على كيفية استجابة جسمك لميزانية السعرات الحرارية.

الآثار الجانبية لخطة النظام الغذائي 1300 سعرة حرارية

جميع أنواع الحميات الغذائية لها عيوب معينة، قد يؤدي تقليل السعرات الحرارية أيضًا إلى تقليل بعض العناصر الغذائية الحيوية.

حافظي على رطوبتك وتناولي 3-4 لترات من الماء على الأقل يوميًا.

تناولي مكملات الفيتامينات والكالسيوم كل يوم بالتناوب.

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تناولي مكمل زيت السمك كل ثلاثة أيام.

الإجهاد هو من مثبطات فقدان الوزن. لذلك، حاولي الاسترخاء والتخلص من التوتر قدر الإمكان.

عليك النوم مبكرًا لتجنب تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل والاستيقاظ مبكرًا في الصباح وممارسة الرياضة وتجهيز الإفطار.

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المصدر : stylecraze