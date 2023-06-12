شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة كيتو.. ما يمكن توقعه بعد شهر من اتباع نظام الكيتو الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حين تشرع أيضًا في رحلة كيتو، تقول وداعًا للكربوهيدرات واتباع أسلوب حياة عالي الدهون ومنخفض الكربوهيدرات حيث تقدم نتائج سريعًا بعد شهر واحد، وأنت تتساءل عن التغييرات التي يمكنك توقعها بعد اتباع نظام الكيتو الغذائي لهذه الفترة.

اعتبار هام قبل اتباع نظام كيتو الغذائي؟

وفقًا لموقع "healthline"، تعتمد نتيجة حمية الكيتو على الأفراد، هذا لأن كل شخص لديه أنواع مختلفة من الجسم ، وعلم الوراثة ، والهرمونات. بعض الناس يستجيبون بشكل أفضل للكربوهيدرات ، بينما يستجيب آخرون بشكل أفضل للدهون، للتأكد من أنك تلبي متطلباتك الغذائية وتتناول مجموعة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية. استدامة نظام كيتو الغذائي أمر قابل للنقاش. على المدى الطويل ، يجد بعض الناس صعوبة في الالتزام بنسب المغذيات الكبيرة الضيقة.

عند تقييم ما إذا كان هذا النظام الغذائي مفيدًا لك ، ضع في اعتبارك نمط حياتك وتفضيلاتك وأهدافك طويلة المدى".

ماذا تتوقع بعد شهر واحد من تناول الكيتو دايت الأسبوع الأول: مرحلة التعديل

في الأسبوع الأول من اتباع نظام الكيتو، يمر جسمك بمرحلة انتقالية كبيرة، قد تواجه أعراضًا يشار إليها غالبًا باسم" أنفلونزا كيتو ". ويمكن أن تشمل التعب والصداع والتهيج والرغبة الشديدة لأن جسمك يتكيف مع استخدام الدهون كمصدر أساسي للوقود بدلاً من الكربوهيدرات. وأضافت أنه من المهم الحفاظ على رطوبة الجسم وتجديد الأملاح واستهلاك الدهون الصحية الكافية خلال هذه المرحلة.

الأسبوع الثاني: زيادة الطاقة والوضوح العقلي

مع دخول الأسبوع الثاني، يبدأ جسمك في التكيف مع حالة الكيتون، خاصة مع مستويات الطاقة المنخفضة وضباب الدماغ الذي تشعر به خلال الأسبوع الأول ، غالبًا ما يتحسن خلال الأسبوع الثاني. وذلك لأن الكيتونات ، التي يتم إنتاجها من الدهون المخزنة، هي مصدر طاقة فعال ومستقر للدماغ. وأضافت "قد تلاحظ زيادة في الإنتاجية والتركيز خلال هذه المرحلة".

الأسبوع الثالث: أسبوع فقدان الوزن

بحلول الأسبوع الثالث ، قد تواجه انخفاضًا في الشهية وزيادة الشبع، الجمع بين الدهون الصحية والبروتين في النظام الغذائي الكيتون يساعد في الحفاظ على شعورك بالشبع لفترات أطول، هذا يمكن أن يؤدي بشكل طبيعي إلى انخفاض في تناول السعرات الحرارية ، وتعزيز فقدان الوزن. من المهم الاستماع إلى إشارات الجوع والامتلاء في جسمك والتأكد من أنك تتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا.

الأسبوع الرابع: تحسين تكوين الجسم

بعد شهر من اتباع نظام الكيتو، قد تلاحظ تغيرات في تكوين جسمك، فمع اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون جنبًا إلى جنب مع الحالة الأيضية للكيتوزية يمكن أن يكون له فوائد مفيدة على تكوين الجسم. وخلصت إلى القول "قد تلاحظ انخفاضًا في دهون الجسم وزيادة في كتلة العضلات الهزيلة".