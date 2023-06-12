عصائر للتخلص من دهون البطن العنيدة

بيروت - نادين محمد - تميل الدهون إلى الارتكاز في منطقة البطن، ربما أكثر من أي منطقة أخرى بالجسم، وقد لا تنجح الحميات في القضاء عليها، لذلك ينصح الخبراء بممارسة التمارين مع اتباع نظام غذائي قليل السعرات للتخلص من الدهون المختزنة في البطن.

الشيء الجيد هو أن الخبراء يحاولون دائمًا إيجاد طرق أخرى للتعامل مع هذه المشكلة، وفي الآونة الأخيرة، ارتبطت العصائر بفقدان الوزن ، وتحديداً دهون البطن.هناك أنواع مختلفة من عصائر التخلص من السموم و الدهون في آن واحد، وتتميز هذه الطريقة بأنها تمد الجسم بدفعة من الفيتامينات يحتاجها الجسم ليس للتخلص من الدهون فحسب بينما للصحة بشكل عام.

فوائد العصائر للتخلص من دهون البطن

الصورة من موقع Freepik

تحتوي الفواكه والخضروات على العديد من الفيتامينات والأملاح المعدنية التي نحتاجها لنكون أصحاء. بالإضافة إلى ذلك ، فإن معظم الفواكه والخضروات من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية ، مما يجعلها مثالية لفقدان الوزن .

كذلك، تحتوي الخضروات و الفاكهة على كميات كبيرة من الألياف. يجب أن تكون الألياف دائمًا موجودة في نظامك الغذائي إذا كان هدفكِ هو تخسيس الوزن. لأن الألياف لها تأثير الامتلاء يجعل المرء يشعر بالشبع بشكل أسرع ولمدة أطول.

الفواكه والخضروات غنية أيضًا بمضادات الأكسدة. تساعد مضادات الأكسدة في محاربة الالتهاب ، وبالتالي تساعد في تعزيز فقدان الوزن.

عصائر للتخلص من البطن

قبل الحديث عن العصائر يجب أن يعرف أي شخص مقدم على خسارة الوزن أنه لا توجد حلول سحرية، يتطلب فقدان الوزن تغييرًا كليًا في نمط الحياة وليس مجرد شرب العصائر. يجب استخدام العصائر لتكملة الطرق الأخرى لفقدان الوزن. وبالتالي، بالإضافة إلى العصائر، يجب ممارسة الرياضة ، ومراقبة ما تأكلينه، وتجنب الإجهاد، والحصول على قسط كافٍ من النوم ، وشرب الكثير من الماء.

1- التفاح والقرفة

الصورة من موقع Freepik

المكونات:

تفاحة (يمكنك تقطيعها إلى قطع صغيرة أو أرباع).

نصف كوب زبادي يوناني

نصف ملعقة صغيرة قرفة

نصف ملعقة صغيرة هيل

1 ملعقة من مسحوق بروتين الفانيليا

نصف ملعقة كبيرة عسل

نصف كوب من حليب اللوز غير المحلى

نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب

خذي كل هذه المكونات وامزجيها مع عصير التفاح

2- عصير التوت

الصورة من موقع Freepik

يتكون هذا العصير من مكونات مختلفة تساعد في إنقاص الوزن. يحتوي على أنواع مختلفة من التوت مثل الفراولة والتوت الأزرق ، والتي تعزز عملية التمثيل الغذائي. كما أنها تحتوي على زبدة الفول السوداني أو زبدة اللوز ، مما يساعد على توفير الدهون والزيوت الصحية ، بالإضافة إلى البروتينات التي تجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول.

المكونات:

كوب من التوت

1 كوب حليب لوز

بضع قطع من مكعبات الثلج

موزة

1 ملعقة كبيرة من زبدة اللوز أو زبدة الفول السوداني (هذا حسب تفضيلاتك).

يجب عليك مزج كل هذه المكونات للحصول على عصير التوت.

ما رأيك في معرفة طرق تفتيت دهون البطن بعد الولادة القيصرية

3- عصير سبيرولينا

الصورة من موقع Freepik

لا يعرف الكثير من الناس ما هو سبيرولينا. وهي عبارة عن طحلب عادة ما يكون أزرق أو أخضر أو مزيج من كلا اللونين.

يحتوي سبيرولينا على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك. كما أنه طعام منخفض السعرات الحرارية.

يحتوي السبيرولينا أيضًا على بروتينات يسهل هضمها وامتصاصها ، مما يسهل عملية بناء العضلات. تتمتع العضلات بمعدل استقلاب أعلى مقارنة بكتلة الدهون ، وبالتالي كلما زاد عدد العضلات لديك ، زادت السعرات الحرارية التي تحرقها.

المكونات:

موزة

نصف كوب ماء جوز الهند

نصف كوب حليب لوز

1 مغرفة من مشروب البروتين النباتي بالفانيليا (هذا اختياري. يمكنك اختيار إضافته أو عدم إضافته).

1 ملعقة صغيرة سبيرولينا

يجب عليك مزج كل هذه المكونات للحصول على عصير سبيرولينا.

4- البقدونس

الصورة من موقع Freepik

أحد الأطعمة الخارقة التي يتجاهلها كثير من الناس هو البقدونس، تظهر الأبحاث أن البقدونس يحتوي على عناصر غذائية أكثر من معظم الخضروات التي نتناولها عادة ، مثل اللفت أو الخس. عندما يتم جمع البقدونس مع بذور الشيا وبقية المكونات ، كما سترى أدناه ، فإنهم يساعدون في تحضير عصير فعال في محاربة الوزن الزائد.

المكونات :

نصف كوب بقدونس طازج (يجب التأكد من تضمين سيقان الخضار وليس الأوراق).

نصف كوب جرجير

نصف كوب فراولة مجمدة

½ موز مجمد

1 ملعقة صغيرة من بذور الشيا

1 ملعقة من مسحوق البروتين النباتي العادي

يتم المزج وتناوليه مثل أي عصير تقليدي ويفضل تناوله يوميًا لتحقيق نتيجة.

إذا أعجبكِ هذا الموضوع يمكنكِ الإطلاع على فى 7 أيام أسرع رجيم التخلص من دهون البطن

المصدر: The shape