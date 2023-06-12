أسباب كثرة النوم والخمول..7 حقائق لا يعرفها كثيرون

بيروت - نادين محمد - يحتاج معظم البالغين من سبع إلى تسع ساعات من النوم الجيد كل ليلة، ولكن أي شيء يزيد عن تسع ساعات يعتبر عمومًا نومًا مفرطًا للبالغين. هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تنام بشكل مفرط. إليك 7 أسباب لكثرة النوم والخمول.

يعد فرط النوم هو المصطلح السريري للنعاس المفرط فقد تتميز الحالة بالنعاس المفرط أثناء النهار. يمكن للكثيرين ممن يعانون من فرط النوم أن يناموا في أي مكان أو في أي وقت وهو أمر محرج بعض الشيء في العمل ولكنه أكثر إزعاجًا أثناء القيادة.

ومع ذلك، ليست كل حالات النعاس المفرط مدعاة للقلق. من الشائع الشعور بالإرهاق العرضي الذي يؤدي إلى ليلة أو ليلتين من النوم المفرط. ومع ذلك ، إذا كانت مشاعر الإرهاق تتعارض مع نوعية حياتك، فيجب أن تفكري في إجراء تغييرات معينة في نمط الحياة ، أو إجراء اختبار لاضطرابات نوم معينة..

أسباب كثرة النوم والخمول

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يعاني الأشخاص المصابون بفرط النوم من النعاس الشديد أثناء النهار ، والنوم فترات طويلة بشكل غير معتاد أثناء الليل. ومع ذلك ، هناك مجموعة من العوامل يمكن أن تسبب النعاس المفرط.

1. اضطرابات النوم

قد تعاني من التغفيق أو انقطاع النفس أثناء النوم . يعد انقطاع التنفس أثناء النوم (OSA) شائعًا بشكل خاص ، وإذا كنت تعاني من انقطاع النفس الانسدادي النومي غير المشخص ، فإنك تعاني من انسداد في مجرى الهواء مما يتسبب في انقطاعات متكررة لنومك طوال الليل.

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2. الاختلالات اللاإرادية

يمكن أن يكون هناك خلل في الجهاز العصبي اللاإرادي . ترتبط بعض اضطرابات النوم ، مثل انقطاع النفس الانسدادي النومي ومتلازمة نقص التهوية ، بالاختلالات اللاإرادية ذات الصلة سريريًا والتي تشمل التحكم في القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي.

3. عدم كفاية النوم بسبب التغيير

يؤدي تغيير جدول العمل، أو تحمل مسؤوليات جديدة، أو حدوث مشكلة حديثة إلى إعطاء البالغين والشباب سببًا لتفويت النوم بشكل سيء.

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الصورة من موقع freepik

4. مشاكل أو إصابات جسدية

تحدث اضطرابات النوم لدى 30-70٪ من المصابين بإصابات الدماغ . يعد الأرق والتعب والنعاس هي الشكاوى الأكثر شيوعًا بعد إصابة الرأس.

5. الحالات الطبية

يمكن أن يؤثر الربو والألم المزمن والارتجاع والأمراض النفسية وغيرها من الحالات المؤلمة سلبًا على أنماط النوم.

6. الأدوية

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يمكن للكافيين والحبوب المنومة ومضادات الهيستامين أن تعطل أنماط النوم. يمنع الكافيين مستقبلات الدماغ من امتصاص الأدينوزين ، وهي مادة في جسمك تسهل النوم.

7. عوامل البيئة

مرتبة غير مريحة، حرارة أو برودة زائدة ، أو ضوضاء، ممكن أن تعيق النوم. يمنح جسمك الدفء في وقت قريب من النوم ، ويبرد الجسم أثناء النوم. أي أن درجة الحرارة في الغرفة تعطل الراحة أو قدرة الجسم على التهدئة.

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تشخيص وعلاج أسباب كثرة النوم والخمول

تأتي اضطرابات النوم بأشكال عديدة ولها تأثير سلبي على حياتك اليومية. إذا كنت تشكين في وجود اضطراب في النوم ، فمن الأفضل البحث عن تشخيص وعلاج محتمل في مركز للنوم مع متخصصين مؤهلين.

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المصدر: موقع sleepcenterinfo.