شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة يجب تناولها أثناء امتحانات الثانوية العامة لتقوية الذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصاب كل الطلبة أثناء امتحانات الثانوية العامة بالتوتر والقلق المستمر، واضطرابات النوم، لذا فينصح خبراء الصحة الطلاب بتناول بعض المواد الغذائية التي تحتوي علي العديد من الفيتامينات والمعادن التي تساهم في تنشيط المخ وتقوية الذاكرة، والتي من بينها تناول الأسماك والفواكه والبيض.



أكدت معظم الدراسات أن تناول الطلبة للأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المنشطة للعقل أثناء امتحانات الثانوية العامة، يودي إلى زيادة تدفق الدم إلى المخ، تحفيز تكوين خلايا دماغية جديدة، وإصلاح خلايا المخ الموجودة، وحماية خلايا المخ من التلف والشيخوخة، وذلك وفقًا لما ينشره موقع bebrainfit.



أطعمة تساعد في تقوية الذاكرة: 1.الأفوكادو أطعمة تساعد في تقوية الذاكرة: 1.الأفوكادو فاكهة الأفوكادو فهي محملة بالدهون الأحادية غير المشبعة، وهي نفس النوع من الدهون الصحية الموجودة في زيت الزيتون، ويمكن أن يحسن الأفوكادو تدفق الدم.

يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من التيروزين، وهو حمض أميني يمثل مقدمة للدوبامين، وهو مادة كيميائية في الدماغ تحافظ على تحفيزك وتركيزك.

2. الأطعمة الغنية بالأوميجا 3تشمل الأطعمة التي تحتوي علي الاوميجا 3 منها الأسماك، ولحوم البقر، الدجاج.

3. الجوزالجوز هو الجوز الوحيد الذي يحتوي على كميات كبيرة من ALA ( حمض ألفا لينولينيك) ، وهو الشكل النباتي لأحماض أوميجا 3 الدهنية الأساسية. هم من بين الأطعمة القليلة التي تحتوي على السيروتونين الذي يرفع الحالة المزاجية.

وجد الباحثون أن المشاركين في الدراسة الذين يتناولون الجوز يوميًا لديهم درجات أعلى في الاختبارات المعرفية من أولئك الذين لا يتناولونها.

4. البيضالبيض هو أهم مصدر غذائي للكولين ، وهو عنصر غذائي لا يحصل إلا القليل منا على ما يكفي منه. الكولين عنصر غذائي مرتبط بمركب ب وهو مهم لأنه مقدمة للأسيتيل كولين ، وهو ناقل عصبي مرتبط بالذاكرة والتعلم. .

5 .التوتالتوت بجميع أنواعه غني بالفلافونويد ، مضادات الأكسدة القوية التي تحمي خلايا الدماغ من الأكسدة.تساعد مركبات الفلافونويد الموجودة في التوت على تحسين الذاكرة والتعلم والفهم اللفظي والقدرة العددية واتخاذ القرار.

6 .الشوكولاته الداكنةتحتوي الشوكولاتة على القليل من الكافيين، وهو ما يكفي فقط لتعزيز الذاكرة والمزاج والتركيز ،و يحفز تدفق الدم إلى الدماغ لمساعدة الذاكرة، ومدة الانتباه.