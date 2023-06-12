هل يمكن أن يساعدك الحليب على إنقاص الوزن؟

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القاهرة - سامية سيد - بينما تظل الآراء منقسمة حول ما إذا كان الحليب مفيدًا أم سيئًا لنظامك، فقد أظهرت الدراسات أن زيادة العناصر الغذائية الأساسية في الحليب مثل الكالسيوم وفيتامين د يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن. وتشير الأبحاث أيضًا إلى أن الحليب يحتوي على بروتين، إلى جانب محتواه المائي العالي ، يمكن أن يبقيك ممتلئًا وشبعًا لفترة أطول وبالتالي يقلل من استهلاك السعرات الحرارية. علاوة على ذلك، يحتوي الحليب على العديد من المعادن وهي الزنك والمغنيسيوم والكالسيوم وفيتامين B12 و Dونتيجة لذلك، تصبح عظامك أقوى وتحسن مناعتك. كما أن عملية التمثيل الغذائي لديك تتسارع إذا كنت تستهلك الحليب يوميًا ، وفقا لما نشره موقع helpguide

ومع ذلك، ضع في اعتبارك مجموعة الحليب التي تختار تضمينها في نظامك الغذائي لفقدان الوزن. تأكد من تناول الحليب المنغم أو المنزوع الدسم فقط. الحليب منزوع الدسم مليء بالعناصر الغذائية بما في ذلك الكالسيوم والفوسفور والفيتامينات B12 و Aو Dوالسيلينيوم المضاد للأكسدة.

الحليب وأنواعه

حتى العقد الماضي، كان الحليب بالنسبة لمعظمنا نحن الهنود يشير في المقام الأول إلى الحليب المستخرج من الماشية ، سواء كانت بقرة أو جاموسًا أو ماعزًا. ومع ذلك ، فإن فكرة الحليب النباتي لم تكن غريبة علينا أيضًا. على سبيل المثال ، من المعروف أن خمس ولايات جنوب الهند تستهلك حليب جوز الهند بعمق في أطباقها وتستمتع بمذاقه.

بالانتقال إلى عام 2023 ، أصبحت شعبية الحليب النباتي أعلى مستوياتها على الإطلاق. يتحول عدد متزايد من الهنود إلى حمية نباتية أو يتحولون إلى حمية الكيتو لإدراك ما يستهلكونه وكيف يؤثر ذلك على صحتهم.

بعض أنواع الحليب الشائعة و تأثيرها على إدارة الوزن

1 - حليب الجاموس

وفقًا للبحث، فإن حليب الجاموس له تأثير مضاد للسمنة على دهون الجسم مما يؤدي إلى انخفاض دهون الجسم وفقدان الوزن لاحقًا. مقارنة بحليب البقر، يحتوي حليب الجاموس على نسبة عالية من البروتين والدهون واللاكتوز وبالتالي يوفر المزيد من الشبع.

يسهل هضم حليب الجاموس لأنه يحتوي على كريات دهنية أصغر من حليب البقر ، مما يسهل على الجسم التكسير والامتصاص.

2 - حليب الصويا

اطحن فول الصويا الجاف بالماء للحصول على حليب الصويا الكريمي. غني بألياف الصويا ، هذا الحليب مكمل رائع لفقدان الوزن لأنه يتحكم في شهيتك. يحتوي حليب الصويا أيضًا على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة التي تحد من تراكم الدهون في الجسم.

احرص على عدم تناول الكثير من حليب الصويا لأن فول الصويا يحتوي على مستوى عالٍ جدًا من الفيتات الذي يحد من امتصاص الجسم للمعادن الأساسية مثل الزنك والمغنيسيوم والحديد. ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من مرض في الغدة الدرقية، فمن الأفضل تجنب حليب الصويا.

3 - حليب جوز الهند

يبشر لب جوز الهند الناضج لاستخراج حليب جوز الهند. إنه غذاء عالي السعرات الحرارية وبالتالي يفيد في تقليل التعب وبناء العضلات وتعزيز القدرة على التحمل. يحتوي حليب جوز الهند على سعرات حرارية أقل من حليب البقر. لذلك فهي مناسبة لأنظمة الكيتو التي تدعم فقدان الوزن. لكن تذكر أن حليب جوز الهند بكميات كبيرة يمكن أن يكون ضارًا. حليب جوز الهند الزائد يعني زيادة الدهون المشبعة التي تؤدي إلى زيادة الوزن. حليب جوز الهند هو الأفضل في العصائر والأطعمة المطبوخة بدلاً من أن يكون بديلاً للحليب الذي يمكنك وضعه في كوب وشربه كما هو.

4 - حليب الشوفان

إن مزج حبوب الشوفان بالماء المصفى يجعل حليب الشوفان مذاقًا حلوًا خفيفًا وقوامًا كريميًا. من المحتمل أن يكون أفضل بديل لحليب الألبان لأنه خالي من اللاكتوز والغلوتين ، كما أنه آمن للأشخاص الذين يعانون من حساسية من المكسرات وفول الصويا. إنه غني بالكالسيوم وفيتامين د ، وكلاهما يفيد صحة عظامك. محتوى الألياف الغذائية العالي في حليب الشوفان يحسن الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

5 - حليب اللوز

يحتوي حليب اللوز على سعرات حرارية أقل من حليب الألبان. يحتوي على سعرات حرارية أقل بنسبة 50٪ من حليب البقر. بالإضافة إلى أنه يحتوي على كميات لا بأس بها من البروتين وقليل الدهون. هذا يجعلها مثالية لإدارة الوزن.