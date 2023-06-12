شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات طبيعية لتخفيف الحموضة المعوية.. منها أكل موزة ناضجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحموضة المعوية هي بمثابة ألم حارق في وسط صدرك بعد تناول الطعام، ويمكنك تجربته خلف عظمة الصدر، ويزداد شدة عندما تغير وضعك أو تستلقي، ويستمر الألم من ثوانٍ إلى ساعات، وسوف تجد صعوبة في البلع، وتحدث الحموضة المعوية عندما تعود المحتويات الحمضية من طعامك إلى أنبوب الطعام أو المريء الذي ينقل الطعام من فمك إلى بطنك. يوجد هيكل يشبه الحلقة عند نقطة التقاء أنبوب الطعام والمعدة. يطلق عليه صمام المريء أو العضلة العاصرة، وفقا لما نشره موقع healthifyme

يمكنك تجنب ارتجاع المريء أو حرقة المعدة باستخدام حيل بسيطة في المنزل. جرب هذه الطرق البسيطة لتخفيف الأعراض: أكل موزة ناضجة

يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم ، مما يجعله قلويًا. نتيجة لذلك ، يعمل على تحييد حموضة المعدة. يحد من التأثير على المريء ويساعد في تعويض ارتداد الحمض. ومع ذلك ، فإن الموز غير الناضج يحتوي على نسبة أقل من القلوية ويحتوي على نسبة عالية من النشا. وبالتالي ، فإنها تؤدي إلى ارتداد الحمض. البطيخ والقرنبيط والشمر هي بعض الأطعمة القلوية الأخرى.

تجنب الوجبات المتأخرة أو الوجبات الخفيفة

الذهاب إلى الفراش مباشرة بعد الوجبة ضار. يؤدي إلى ارتجاع الحمض مما يسبب حرقة المعدة. بدلًا من ذلك ، تأكد من تناول الطعام قبل النوم بثلاث ساعات. يسهل الكثير من الوقت لعملية الهضم. يجب أن تأكل قبل النوم بساعتين على الأقل وممارسة الرياضة.

امضغ علكة خالية من السكر

يزيد مضغ العلكة من إفراز اللعاب. يمكن أن يساعد اللعاب على البلع. وهو بدوره يساعد في الحفاظ على مستويات الحمض منخفضة. وبالتالي فإنه يحيد الحمض الذي يضخ إلى المريء. نتيجة لذلك ، فهو يساعد على منع حرقة المعدة.

تجنب الأطعمة الحمضية

بعض الأطعمة والمشروبات تسبب ارتجاع المريء والحموضة المعوية. ومع ذلك ، فإنه يختلف من شخص لآخر. لذلك، يجب تحديد الأطعمة المعينة لتجنبها.

اضبط وضع نومك

ارفع الجزء العلوي من جسمك أعلى من قدميك أثناء النوم. يساعد على منع ارتداد الحمض وحموضة المعدة. يمكنك تعديل وضع سريرك وفقًا لذلك. على سبيل المثال ، يمكنك القيام بذلك عن طريق رفع قواعد السرير بالقوالب الخشبية. ومع ذلك، تجنب الوسائد المتراكمة لأنها يمكن أن تكون ضارة بل وتؤدي إلى تفاقم الأعراض. علاوة على ذلك ، فإن النوم على جانبك الأيسر يساعد على الهضم ويساعد في التحكم في ارتجاع حمض المعدة.