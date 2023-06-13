شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نقيس نسبة الدهون في الجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتكون جسمنا من مكونات مختلفة مثل كتلة العضلات، وكتلة الدهون، ووزن الماء، وكتلة العظام، وما إلى ذلك، ويتم تخزين الدهون في جسمك كرواسب للطاقة والعزل وحماية الأعضاء الداخلية، وكل شخص يحتاج إلى الدهون ليعيش ويعمل. ومع ذلك فإن تراكم الكثير من الدهون في الجسم يمكن أن يؤدي إلى السمنة والاضطرابات المرتبطة بالسمنة مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب، وفقًا لما نشره موقع helpguide

ولمعرفة مدى صحتك، ستحتاج إلى حساب نسبة الدهون في جسمك، وتشير نسبة الدهون في الجسم إلى مقدار الدهون الذي يشكل وزن الجسم بالكامل، كلما زادت كتلة العضلات الهزيلة في جسمك، انخفضت نسبة الدهون في جسمك. وهناك عدة طرق يمكنك من خلالها معرفة النسبة المئوية للدهون في الجسم.

1 - الوزن الهيدروستاتيكي

تُعرف هذه التقنية غالبًا باسم الوزن تحت الماء أو قياس الحساسية المائية. يتم قياس كثافة جسمك أو وزنك تحت الماء حيث يمارس جسمك قوة مضادة للطفو على الماء. يمكن بعد ذلك حساب نسبة الدهون في الجسم باستخدام الوزن الذي سجلته، نظرًا لأن الدهون أقل كثافة من العظام والعضلات ، فإن الشخص الذي يحتوي على نسبة دهون أعلى يزن أقل تحت الماء من كمية الماء التي يزيحها.

سوف تحتاج إلى الجلوس عارياً على كرسي مثبت تحت الماء وميزان لأخذ القياسات. بعد أن تحتاج إلى إخراج كل الهواء من رئتيك ، يتم وضعك في خزان ماء حتى يتم غمرك بالكامل. ستبقى بلا حراك أثناء قياس وزنك تحت الماء. يتم إدخال جميع المعلومات التي تم جمعها في الحسابات لتحديد كثافة جسمك. ثم يتم استخدام كثافة جسمك للتنبؤ بنسبة الدهون في الجسم.

الوزن تحت الماء هو المعيار الذهبي لتحديد نسبة الدهون في الجسم. يجب أن تكون النسبة المقدرة للدهون في الجسم في حدود 1٪ لكل من البالغين والأطفال. بالإضافة إلى ذلك ، فهو أكثر دقة بكثير من الأساليب المنزلية مثل الطيات الجلدية والمقاومة الكهربائية الحيوية.

2 - موازين المعاوقة الكهربائية الحيوية

في تحليل المعاوقة الكهربائية الحيوية، يمكن لمقاييس الحمام عالية الجودة قياس نسبة الدهون في الجسم. تتراوح مقاييس المعاوقة الكهربائية الحيوية من البسيط (مقياس قياسي مع أقطاب كهربائية أسفل كل قدم) إلى المعقد (مقياس به مقابض يدوية مع أقطاب كهربائية إضافية). تعمل جميع الآلات عن طريق إرسال نبضات كهربائية صغيرة عبر الجسم واكتشاف مدى سرعة عودة هذه النبضات. نظرًا لأن الأنسجة الخالية من الدهون توصل نبضات كهربائية أسرع من الأنسجة الدهنية، فإن وقت الاستجابة الأسرع يرتبط بجسم أقل نحافة.

3 - ماسح الجسم ثلاثي الأبعاد

أساس هذا النهج هو بنية الجسم. يستخدم الماسحات الضوئية بالأشعة تحت الحمراء الفعالة والحديثة للحصول على عرض تفصيلي وشامل لشكل الجسم. تولد الماسحات الضوئية المستخدمة في هذا الإجراء بنية ثلاثية الأبعاد للجسم ، مما يسمح بفهم واضح للميزات المطلوبة. تخضع القياسات بعد ذلك لخوارزمية تحسب نسبة الدهون في الجسم ومختلف تركيبات أنسجة الجسم. الماسحات الضوئية ثلاثية الأبعاد بها معدل خطأ في دهون الجسم يبلغ 4٪.

يستخدم هذا النهج مجسات بأحجام وأشكال مختلفة. على سبيل المثال ، تشبه بعض الماسحات الضوئية سطحًا دوارًا لا يزال قائماً. في المقابل، يدور الآخرون حول جسمك لتوفير فحص كامل.