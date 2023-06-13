شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تقلل من الالتهابات في الجسم.. منها الكركم والتوت والزنجبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت الدراسات أن الالتهاب يحدث عندما تكون الأنماط الغذائية كثيفة السعرات الحرارية، وتشمل هذه اللحوم المصنعة والدهون المشبعة والسكر المكرر والملح الزائد والحبوب المكررة والأطعمة قليلة الألياف. بالإضافة إلى ذلك، فإن أحد العوامل الأساسية للالتهاب هو استهلاك نسبة عالية من نسبة السكر في الدم والأطعمة الدهنية، والتي ترفع مستويات الكوليسترول و LDL، مما يساهم في تطور أمراض القلب والكبد. وبالتالي ، فإن خطة الوجبة المضادة للالتهابات تشدد على تقييد هذه الخيارات الغذائية المؤيدة للالتهابات، وفقا لما نشره موقع healthifyme

وتركز خطة الوجبات المضادة للالتهابات على أطعمة ومجموعات غذائية محددة مع الحد من السكر المعالج والحبوب المكررة واللحوم الحمراء والدهون المشبعة. بدلاً من ذلك ، فإنه يركز على تناول مختلف الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدهون غير المشبعة والبروتينات الخالية من الدهون والمكسرات والأعشاب والتوابل. تؤثر اختياراتنا الغذائية على الاستجابات الالتهابية ، سواء كانت مؤيدة للالتهابات أو مضادة للالتهابات ، اعتمادًا على الاستجابات المناعية. لذلك، تتضمن خطة الوجبة المضادة للالتهابات الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 3 الدهنية والمواد الكيميائية النباتية والألياف التي تحارب الجذور الحرة المسؤولة عن الإجهاد الخلوي والالتهابات غير المرغوب فيها.

بعض الخيارات الغذائية المضادة للالتهابات التي يمكن أن تمنع أو تقلل الالتهاب هي: التوت

توجد عشرات الأنواع من التوت ، مثل الفراولة والتوت والتوت والعليق. بالإضافة إلى احتوائه على الألياف والفيتامينات والمعادن ، يوفر التوت أيضًا جرعة صحية من مضادات الأكسدة. على سبيل المثال ، يحتوي على الأنثوسيانين ، وهو مركب مضاد للأكسدة له تأثيرات مضادة للالتهابات. علاوة على ذلك ، فإن تناول التوت الغني بالأنثوسيانين سيساعد في تقليل علامات الالتهاب المرتبطة بأمراض القلب.

كُركُم

يشتهر الكركم بنكهته الترابية ، وهو نوع من التوابل متوفر بسهولة ويوفر مزايا مضادة للالتهابات. تشير الدراسات إلى أن الكركمين ، وهو مركب قوي في الكركم ، يمكنه كبح الالتهاب. نظرًا لخصائص الكركمين القوية المضادة للالتهابات، يلعب مسحوق الكركم دورًا رئيسيًا في الوقاية من أمراض الالتهاب المزمنة وعلاجها. على سبيل المثال ، تناول الكركم يقلل من الالتهابات المرتبطة بمرض السكري والتهاب المفاصل.

جذر الزنجبيل

يعتبر جذر الزنجبيل من أكثر الأطعمة المضادة للالتهابات التي يتم تناولها طازجة أو مجففة أو مطبوخة أو مطحونة أو كمكملات غذائية. ومع ذلك ، هذا لأنه يقلل من البروستاجلاندين التي تسبب الالتهاب. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لجذور الزنجبيل أن تثبط تعبير الجينات المشاركة في الاستجابة الالتهابية.