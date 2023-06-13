شكرا لقرائتكم خبر عن هل يؤدى الإفراط فى تناول الفاكهة إلى زيادة الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظرًا لأن معظم الفواكه تحتوي على كميات عالية من السكر الطبيعي، إذا لم تنتبه، يمكن تحويلها إلى دهون، إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، فقد تكمن المشكلة في تناول الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر أو السعرات الحرارية، مثل الموز على سبيل المثال، لذلك عليك أن تضع بعض النقاط في الاعتبار، وفقًا لما نشره موقع healthifyme

حاول تناول الفاكهة التي تحتوي على سعرات حرارية أقل أو تحتوي على نسبة عالية من الماء. وكذلك الفاكهة الكاملة بدلاً من عصير الفاكهة، وقل لا للفواكه المعلبة والعصائر، والوجبة اليومية المثالية هي حصتين أي 200-300 جرام من الفاكهة بما في ذلك التوت والفواكه الحمضية والتفاح والأناناس والكيوي والبابايا وما إلى ذلك، يجب تجنب الفواكه مثل الموز والفراولة والمانجو والعنب لأنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكر.

وقد تساهم الفاكهة في زيادة الوزن إذا تم تناولها بإفراط، ولكن لا شك في أنها أيضًا تساهم في اتباع نظام غذائي صحي وبديل أفضل بكثير للخيارات الغذائية المحتملة الأخرى، فعلى سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تناول حلوى، فإن الفاكهة تعد خيارًا أفضل بكثير وأقل سعرات حرارية من معظم الأطعمة السكرية مثل الكعك أو الحلوى أو الشوكولاتة، نظرًا لمحتواه من الألياف والمغذيات، فهو مفيد للجسم وقد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة عند تناوله مع نظام غذائي صحي بشكل عام.

أهم الفاكهة التى تساعد على إنقاص الوزن: 1- الأفوكادو

أول ثمرة تتربع على عرش الفواكهة التى تعمل على إنقاص الوزن، تحتوى على أوميجا 9 وعدد من الأحماض الدهنية، كما تسرع الأفوكادو من عملية الأيض عن طريق حرق الدهون وزيادة الطاقة.

2- الليمون

يحتوى الليمون على عدد من الفيتامينات أهما فيتامين C وB، ومعادن مثل الفوسفور والمغنيسيوم، ويفضل شرب مزيج من الليمون والعسل صباحا.

3- البطيخ

يحتوى البطيخ على أقل عدد من السعرات الحرارية، كوب واحد من عصير البطيخ يحتوى على 50 سعرا حراريا، كما أنها غنية بفيتامينات A، B وC ويعمل البطيخ على الحماية من أمراض مثل القلب والسرطان.

4- الموز

يحتو الموز على أكبر قدر من النشا قابل للذوبان، ويعطى الموز شعب للمعدة خاصة إذ تم تناول كوب من الماء سيعطى أحساس شديد بالشبع.

5- الجريب فروت

أظهرت الدراسات الحديثة أن الناس الذين يستهلكون الجريب فروت على أساس يومي تميل إلى فقدان الوزن أكثر بكثير، يحتوى على كميات عالية من الكربوهيدرات.

6- البرتقال

يحتوى على كميات عالية من المياه وعدد قليل من السعرات الحرارية، التى تساعد على فقدان الوزن.

7- التفاح

" تفاحة يوميا تغنيك عن الذهاب للطبيب " مقولة شهيرة عن فوائد التفاح، يحتوى على كمية كبيرة من الألياف، وفيتامين (أ).

8- الرمان

بذوره غنية بالمواد المضادة للأكسدة والألياف وسعرات حرارية منخفضة.

9- الأناناس

الأناناس غنى بالمواد المضادة للأكسدة، والأنزيمات، والمعادن، والفيتامينات ، بالإضافة إلى أنها خالية من الكولسترول والدهون.

10- التوت

التوت والفراولة والتوت البري من الحمضيات التى تحتوى على نسب قليلة من الكربوهيدرات، وتعمل على إزالة السموم من الجسم، الذى لا يساعد فقط على الهضم ولكن على فقدان الوزن.