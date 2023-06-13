رجيم سريع لخسارة الوزن قبل عيد الأضحى



بيروت - نادين محمد - مع اقتراب عيد الأضحى قد تكوني بحاجة إلى خسارة بعض الوزن على نحو سريع يضمن لكِ إطلالة مميزة خلال العيد. في هذه الحالة أنتِ بحاجة إلى حمية قاسية سريعة ونتائجها مضمونة.

الحمية القاسية هي إحدى أسرع الطرق لخسارة الوزن، تعتمد على خفض السعرات الحرارية إلى حد ربما لا يمكن الاعتماد عليه وقت طويل، لكن لفترة محدودة لتحقيق أهداف سريعة فقط.

مدة الريجيم أسبوع فقط، يغير خلاله الشخص نظامه الغذائي بشكل جذري عن طريق تقليل السعرات الحرارية. على سبيل المثال ، الشخص العادي الذي لا يستهدف خسارة الوزن يتناول 2000 سعر حراري في اليوم ، فإن اتباع نظام غذائي قاسي قد يجعلك تتناول 1000 سعرة حرارية في اليوم فقط ".

اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية لفترة طويلة قد يؤدي إلى اضطرابات الأكل ، ضعف المناعة ، تساقط الشعر ، وعدم انتظام الدورة الشهرية. لكن لا مانع من اتباعه لفترة محدودة ولتكن 7 أيام فقط.



ما هو الريجيم القاسي:



لا يُقصد من النظام الغذائي القاسي خسارة الوزن على المدى الطويل. نتائج اتباع نظام غذائي قاسي قصيرة الأجل ، وسوف تكتسبي بعض الوزن مرة أخرى إذا كنت لا تتبعين نظام صحي مع ممارسة الرياضة. ومع ذلك ، قبل عيد الأضحى ، يمكنك تجربة نظام ريجيم سريع.

أنواع الريجيم السريع مصدر الصورة freepik

أنواع الريجيم السريع

1. ماستر كلين



قد يساعدك نظام ماستر كلين على خسارة 5 كيلو جرام في الأسبوع. يشمل عصير الليمون الغني بفيتامين سي ، و 2 إلى 3 ملاعق صغيرة من شراب القيقب ، ورشة من الفلفل الحار.

السلبيات - كل ما يمكنك شربه هو عصير الليمون. يُعرف باسم النظام الغذائي الأحادي. قد تشعرين بالجوع الشديد وتعاني من الغثيان والتهيج وتقلبات المزاج. كما أن عصير الليمون قد لا يكون مناسب للجميع بسبب حمضيته.

2. الديتوكس



يعتمد هذا النظام على العصائر فقط. تناولي عصائر الفاكهة الغنية بالألياف وفيتامين سي والتي قد تطرد السموم وتجدد جسمك. كما أنه مفيد للبشرة. لكن لا يمكن الاستمرار عليه أكثر من يومين إلى ثلاث أيام على الأكثر.

3. شوربة الكرنب



شوربة الكرنب هي حمية غذائية تعتمد على الكرنب والخضروات الأخرى . كل ما عليك فعله هو تناول هذا الحساء لفقدان وزن الماء بسرعة قبل أيام من العيد.

اللكن تناول هذا الحساء فقط لأكثر من يوم قد يسبب الملل.

4. ريجيم الجريب فروت



يشمل ريجيم الجريب فروت تناول نصف حبة جريب فروت وأطعمة صحية أخرى في كل وجبة. قد يساعد في إنقاص الوزن بسرعة دون التأثير على الصحة.



لكن قد يتسبب تناول الجريب فروت في كل وجبة في حدوث نقص غذائي وتآكل مينا الأسنان ، وقد يكون من الصعب للغاية تناول نوع واحد فقط من الفاكهة.

ريجيم سريع مصدر الصورة Freepik



5. هوليوود دايت



انتشر نظام هوليوود الغذائي من قبل مشاهير هوليوود وادعوا أنه يتسبب في خسارة 10 كيلوغرامات في الوزن خلال 48 ساعة فقط. كل ما عليك فعله هو شرب مزيج عشبي يسمى "هوليوود دايت" ، وهو متوفر في محلات السوبر ماركت وعلى الإنترنت.

لكن لم يوافق عليه الأطباء. لأنه قد يشمل تفاعل جسمك مع الأعشاب الموجودة في الخليط ، ومجرد شرب هذا المزيج يؤثر على المناعة.

6. حمية شوربة الدجاج



يتطلب هذا النظام الغذائي تناول حساء الدجاج لمدة سبعة أيام. يمكنك إضافة الخضار من اختيارك لإثراء الحساء بالفيتامينات والمعادن. يمكنك أيضًا تناول عصير فواكه طازج مضغوط كوجبة خفيفة.

جميع الطرق السابقة يمكن الاعتماد عليها لبضعة أيام قبل عيد الأضحى بهدف خسارة الوزن السريع لكنها لا تعد أنظمة يمكن الاعتماد عليها لخطة إنقاص الوزن على نحو صحي وفعال.



المصدر: Stylecraze



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