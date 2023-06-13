شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة تحسن صحة أسنانك.. منها الزبادى والشاى الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إلى جانب العادات الجيدة في تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط، يساعد نوع النظام الغذائي الذي نتبعه أيضًا في الحفاظ على صحة أسناننا، يجب تطوير ممارسات نظافة الفم الجيدة في وقت مبكر من الحياة لمنع التسوس وأمراض اللثة ومشاكل الأسنان الأخرى

النظام الغذائي لأسنان صحية

يعد تناول نظام غذائي صحي أمرًا ضروريًا للحفاظ على نظافة الفم بشكل جيد، تجنب الأطعمة السكرية والنشوية التي يمكن أن تسبب تسوس الأسنان، بدلاً من ذلك ، قدمي لطفلك نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، شرب الكثير من الماء يمكن أن يساعد أيضًا في شطف جزيئات الطعام والبكتيريا من الفم.

وفقًا لموقع "Thehealthsite "، إلى جانب العادات الجيدة في تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط ، يساعد نوع النظام الغذائي الذي نتبعه أيضًا في الحفاظ على صحة أسناننا.

الزبادي

يساعد الزبادي على استعادة المعادن المفقودة من أسناننا بسبب العادات السيئة.

الأطعمة الغنية بالألياف

تساعد الأطعمة الغنية بالألياف ، وخاصة الخضروات ، في الحفاظ على نظافة أسناننا ولثتنا.

شاي أخضر

يحتوي كل الشاي على مادة البوليفينول التي تتفاعل مع بكتيريا البلاك. هذه المواد إما تقتل البكتيريا أو تمنعها.

الشاي الأسود

يساعد الشاي الأسود أيضًا على منع تسوس الأسنان والتهاباتها.

الكالسيوم

يساعد الكالسيوم والفوسفات الموجودان في الحليب والجبن ومنتجات الألبان الأخرى على إرجاع المعادن التي قد فقدتها أسنانك بسبب الأطعمة الأخرى.

مياه الشرب المفلورة

تساعد مياه الشرب المفلورة، أو أي منتج تصنعه بمياه مفلورة الحفاظ على صحة أسنانك.