شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أمراض شائعة بين الأطفال فى موسم الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتشر خلال أشهر الصيف بعض الأمراض التى يجب الانتباه لها وحماية الأطفال منها، وفى التقرير التالى نستعرض 10 أمراض صيفية شائعة مع نصائح حول كيفية تجنبها وفقا لموقع thehealthsite.

1. أذن السباح

أذن السباحين هى عدوى تصيب قناة الأذن الخارجية وتحدث عندما يظل الماء محاصرًا فى الأذن، وهذا يخلق بيئة رطبة، ما يساعد على نمو البكتيريا، كما يوحى الاسم، ومن المرجح أن يصاب الأطفال بأذن السباح بعد قضاء الوقت فى المسبح أو البحر، وقد تؤدى أذن السباح إلى الشعور بالامتلاء والحكة فى الأذن ويمكن أن تكون مؤلمة للغاية.

وقد يعانى بعض الأطفال (أو البالغين) أيضًا من ضعف مؤقت فى السمع، يتم علاج أذن السباح بسهولة باستخدام قطرات أذن مطهرة بدون وصفة طبية، ويمكن تجنبها عن طريق ارتداء سدادات الأذن أثناء التواجد فى الماء.

2. ضربة الشمس

تحدث ضربة الشمس عند قضاء الكثير من الوقت فى الشمس، ما يؤدى إلى ارتفاع شديد فى درجة حرارة الجسم، وقد تتسبب ضربة الشمس فى سرعة النبض، والارتباك، والغثيان، وجفاف اللسان المتورم، واحمرار الجلد، وسخونة الجلد.

وفى الحالات القصوى قد تتسبب ضربة الشمس فى فقدان الشخص المصاب للوعى، ويمكن أن تكون ضربة الشمس خطيرة للغاية، وفى هذه الحالات تكون الرحلة إلى غرفة الطوارئ ضرورية.

لتجنب ضربة الشمس حاول إبقاء أطفالك فى الظل أثناء حرارة النهار وتأكد من الحفاظ على رطوبتهم من خلال جعلهم يشربون الكثير من السوائل.

3. الطفح الحرارى

الطفح الجلدى الناتج عن الحرارة يكون لونه أحمر أو وردى، عادة على الرأس والرقبة والكتفين، يحدث عندما تنسد القنوات العرقية وتنتفخ، ما يؤدى إلى الحكة وعدم الراحة، وعادة ما ينتج الطفح الحرارى عن ارتداء ملابس ثقيلة، ألبس أطفالك ملابس خفيفة لتقليل خطر الإصابة بالطفح الحرارى، وعادة ما يختفى الطفح الجلدى بعد يوم أو يومين ولا يتطلب عناية طبية.

4. حمى القش

حمى القش هى حالة شائعة تظهر علامات وأعراض مشابهة لنزلات البرد، وعادة ما تزداد الأعراض سوءًا فى الربيع والصيف، ويمكن أن تكون خفيفة لدى البعض، ولكن يمكن أن تكون أيضًا عائقًا قويًا لبعض الأطفال الآخرين.

5. الإكزيما

الإكزيما مرض جلدى شائع ومتكرر يسبب طفحا جلديا مزعجا على الجسم، وغالبًا ما تحدث الإكزيما بسبب الحساسية وقد تتحسن بالفعل خلال فصل الصيف، ومع ذلك يمكن أن يتسبب التعرض للكلور والشمس فى جفاف الجلد، ما يؤدى إلى حدوث تهيج، وقد يؤدى زيادة العرق أيضًا إلى تفاقم الأكزيما، إذا كان طفلك يعانى من الإكزيما تأكد من استخدام واقى من الشمس مضاد للحساسية ومرطب جيد على بشرة طفلك كل يوم، ألبسهم ملابس باردة حتى تتنفس بشرتهم وتقليل التهيج.

6. مرض لايم

مرض لايم ليس شائعًا بشكل كبير، وينتقل عن طريق القراد ومن المرجح أن يصاب به خلال أشهر الصيف.

7. التسمم الغذائى

التسمم الغذائى هو مرض ينتقل عن طريق الغذاء ويبلغ ذروته خلال فصل الصيف، وتساعد الحرارة على نمو البكتيريا وزيادة المشاركة فى الأنشطة الخارجية تزيد أيضًا من خطر الإصابة بالتسمم الغذائى، ويحدث التسمم الغذائى عندما نأكل طعامًا يحتوى على أنواع معينة من البكتيريا والفيروسات.

ثم تستقر الكائنات الحية الدقيقة وتنمو فى الجهاز الهضمى مسببة العدوى، وتشمل الأعراض عادةً القىء والإسهال وآلام البطن مع ارتفاع فى درجة الحرارة فى بعض الحالات، احمِ أطفالك من التسمم الغذائى من خلال ضمان طهى اللحوم والحفاظ على النظافة الجيدة فى المطبخ.

8. فيروس كوكساكى

فيروس كوكساكى شائع خلال أشهر الصيف والخريف، ويتسبب الفيروس أحيانًا فى ظهور أعراض خفيفة تشبه أعراض الأنفلونزا، حيث لا تظهر أى أعراض على نحو 50% من الأطفال المصابين، ويسبب تقرحات مؤلمة على اللسان واللثة وراحة اليدين وباطن القدمين، ويتعافى معظم الأطفال فى غضون أسبوع، ويساعد تشجيع الأطفال على غسل أيديهم فى منع انتشار المرض.

9. تلف العين

تلف العين، فى حين أنه ليس مرضًا هو خطر بالغ الأهمية يجب تجنبه، لكن غالبًا ما يتم تجاهله، العيون الشابة معرضة بشكل خاص لأشعة الشمس فوق البنفسجية الطويلة (أ) و (ب) لأن عدسات عين الطفل أكثر شفافية من تلك الخاصة بالبالغ، اجعل طفلك يرتدى نظارات شمسية عند تعرضه لأشعة الشمس في جميع الأوقات، كما أن قبعة واسعة الحواف ستضيف حماية إضافية لعيون طفلك، وتذكر دائمًا أن الأشعة فوق البنفسجية ستكون أكثر خطورة عندما تكون على الشاطئ، لأنها تنعكس على الرمال والمياه.