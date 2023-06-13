شكرا لقرائتكم خبر عن الدليل الكامل لاختيار الأطعمة المناسبة لصحة أسنان طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للحصول على أسنان صحية يحتاج طفلك إلى أطعمة مغذية، وأفضل وقت لدمج الأطعمة الصحية فى النظام الغذائى لطفلك يبدأ عند الولادة ويمر خلال السنوات الأولى، ويمكن أن يؤدى تجاهل الأطعمة الصحيحة إلى أمراض الأسنان مثل تسوس الأسنان المبكر وعيوب بنية الأسنان والتهابات اللثة وفقدان الأسنان، وفى هذا التقرير نستعرض الأطعمة المغذية لصحة أسنان طفلك، وفقا لما نشره موقع healthnews.

دليل الوالدين للمساعدة فى اختيار الأطعمة المناسبة لأسنان الطفل..تعرف على مكونات الطعام

اقرأ ملصقات الطعام، تعرف على مكونات الأطعمة والمشروبات، كن على دراية بتوصيات النظام الغذائى حسب العمر.

اجعلها غنية بالمغذيات

بمجرد أن يصبح طفلك جاهزًا لتناول الأطعمة الصلبة، قم بتضمين الفواكه الطازجة والخضراوات ومنتجات الألبان (الحليب والجبن والزبادى) والحبوب الكاملة فى وجبات الطعام اليومية، أضف الأجبان الصلبة والكثير من الماء.

قلل من السكريات المضافة

تنصح جمعية القلب الأمريكية بتقليل تناول السكريات المضافة إلى 6 ملاعق صغيرة (أقل من 25 جرامًا) يوميًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و18 عامًا، وأقل من عامين يجب على الآباء الامتناع عن جميع أشكال السكريات المضافة.

طور عادة تناول وجبات خفيفة صحية

تظهر الأبحاث أن الأطفال معرضون لخطر الإصابة بسرطان الكبد عندما ينغمسون فى أكثر من 3 وجبات خفيفة سكرية بين الوجبات، اجعل طفلك يعتاد على اختيار الوجبات الخفيفة الصحية وتجنب الوجبات السريعة.

قلل من تناول السكريات فى وجبات الطعام

يمكن أن تزيد الشيكولاتة والكراميل والحلويات وألواح الحبوب ومشروبات الطاقة المحلاة والمشروبات الغازية من خطر التسوس فى كل مرة يأكلها طفلك بين الوجبات، حاول تجنبها أو تأكد من أن طفلك يستمتع بها مع الوجبات فقط.

الفيتامينات والمغذيات الدقيقة

تعتبر الفيتامينات A و Bو Cو Dوالكالسيوم والفوسفور من بين العناصر الغذائية الأساسية التى تساعد فى تقوية الأسنان واللثة وعظام الفك.

الفلورايد

يمكن أن يكون لدى طفلك فرصة أقل بنسبة تصل إلى 60% فى تسوس الأسنان إذا استخدم معجون أسنان مفلور واستهلك مشروبات مفلورة.

حافظ على رطوبتهم

تأكد من أن طفلك يشرب الكثير من الماء، يساعد ذلك فى الحفاظ على درجة الحموضة المحايدة داخل الفم ويمنع تراكم الطعام والبلاك.

دعهم يمضغون

قم بتضمين الأطعمة الصلبة التى يجب مضغها، هذا يجعل عضلات الفك تعمل ويجعلها قوية.

كن حذرا خلال التسنين

يبدأ معظم الأطفال فى التسنين فى عمر 6 أشهر، قد يفقد طفلك الشهية خلال هذه المرحلة، لذلك من الأفضل تقديم الطعام المهروس فى هذا الوقت، استخدم ملعقة لتجنب حساسية اللثة.