شكرا لقرائتكم خبر عن خليك فى الأناناس.. 6 فوائد مدهشة منها تقليل التهاب المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوى الأناناس على العديد من الفيتامينات والمغذيات الدقيقة المهمة، كما أنه منخفض بشكل طبيعى فى السعرات الحرارية والدهون، كما يساعدك فى الحصول على المزيد من مضادات الأكسدة الأكثر أهمية فى نظامك الغذائى، وإليك ما يحدث لجسمك عندما تأكل الأناناس وكل فوائد هذه الفاكهة الرائعة المدعومة علميًا، وفقا لما نشره موقع eatthis.

1 هضم أفضل

البروميلين الموجود فى الأناناس وأليافه هما مغذيان يمكن أن يساعدان فى الهضم، البروميلين هو إنزيم هضمى، والألياف تساعد على تأخير امتصاص السكر، ما يؤدى إلى ارتفاع ثابت فى نسبة السكر فى الدم، وفى النهاية، مستويات طاقة أكثر استدامة بين الوجبات والوجبات الخفيفة.

2. تخفيف التهاب المفاصل

التهاب المفاصل هو حالة تنتفخ فيها مفاصل الجسم وتعانى من الالتهاب، والذى غالبًا ما يسبب الكثير من الألم وعدم الراحة تحدث هذه الحالة عادة عند كبار السن، الإنزيم الموجود فى الأناناس والذى يساعد أيضًا فى الهضم - تم العثور عليه للمساعدة فى تخفيف الآلام المرتبطة بالتهاب المفاصل، وفقًا لدراسة نُشرت فى مجلةClinical Rheumatology .

3. فيتامين ج

غالبًا ما يذهب الكثير من الناس مباشرة إلى البرتقال أو عصير البرتقال للحصول على جرعتهم اليومية من فيتامين سى، ما قد لا تعرفه هو أن كوبًا واحدًا من الأناناس يحتوى على فيتامين سى ( 79 ملليجرام ) أكثر من البرتقال العادى ( 69 ملليجرام )، وما يقرب من كوب واحد من البرتقال (96 ملليجرام)، لمنظور حول مدى كثافة الأناناس بالفيتامينات، فإن القيمة اليومية الموصى بها لفيتامين سى هى 75 ملليجرام للنساء البالغات و90 ملليجرام للرجال البالغين.

4. يدعم نظام المناعة

الأناناس يمكن أن يكون مفيدًا فى علاج نزلات البرد والسعال بسبب البروميلين، الذى له خصائص كبيرة مضادة للالتهابات ومحللة للبلغم، وهناك فائدة أخرى من الأناناس وهى احتوائه على نسبة عالية من فيتامين سى، وهو فيتامين يمكن أن يساعد فى الحفاظ على صحة جهاز المناعة لديك .

5. إنقاص الوزن

يمكن أن تساعد الكمية العالية من الألياف والفيتامينات والمعادن والماء والأناناس فى الحفاظ على شعورك بالشبع، وهو خيار رائع لتناول وجبة خفيفة صحية، ويمكن أن يساعد ذلك فى منعك من الإفراط فى تناول الطعام أو تناول الكثير من الوجبات الخفيفة خلال اليوم.

6. مليئة بمضادات الأكسدة

بالإضافة إلى احتوائه على مضادات الأكسدة البروميلين والمنجنيز وفيتامين سى، فإن الأناناس غنى بما يعرف باسم الفلافونويد، وتوجد مضادات الأكسدة هذه فى العديد من الفواكه والخضراوات التى تساعد فى مكافحة الالتهابات والفيروسات وأضرار الإجهاد التأكسدى، بما فى ذلك اللفت والتوت والحمضيات، وفقًا لمراجعة نُشرت فى مجلةFoods ، وتُعرف مضادات الأكسدة الموجودة فى الأناناس باسم "مضادات الأكسدة المقيدة"، ما يعنى أنها معروفة بتأثيرها الذى يدوم لفترة أطول من مضادات الأكسدة العادية.