شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى إزاى تحمى طفلك من أشعة الشمس في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المرح في الشمس جزء من الطفولة، بدون الحماية من أشعة الشمس الضارة ، يمكن أن تكون حروق الشمس مؤلمة ، مما يؤدي إلى تلف الجلد مدى الحياة وزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد، وإليك كيفية حماية بشرة طفلك وتعليمهم عادات السلامة من أشعة الشمس ، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

أهمية الحماية من الشمس

هل تعلم أن حماية طفلك من حروق الشمس يمكن أن تحميه من الإصابة بسرطان الجلد في وقت لاحق من الحياة؟ يظل سرطان الجلد أكثر أنواع السرطان شيوعًا ، أخطر أنواع سرطان الجلد هو الورم الميلانيني ، ويمكن أن يهدد الحياة، ترتبط الأشعة فوق البنفسجية أ (UVA) بشيخوخة الجلد. تخترق الغيوم وتوجد حتى في الأيام الملبدة بالغيوم. ترتبط الأشعة فوق البنفسجية ب (UVB) بحروق الشمس وتكون أكثر حدة في وقت متأخر من الصباح حتى منتصف بعد الظهر.





كيف نحمي أطفالنا من أشعة UVA و UVB؟كريم واقي من الشمس

يوضع على بشرة طفلك الجافة قبل 15 دقيقة على الأقل من التعرض للشمس، تحتاج واقيات الشمس الكيميائية إلى وقت لامتصاصها في الجلد.

قد يكون الواقي الشمسي المعدني أو الواقي الشمسي أقل تهيجًا من واقي الشمس الكيميائي لبشرة الطفل الحساسة. اختر واقيًا من الشمس للأطفال لأنه قد يحتوي على مكونات أقل تهيجًا.

توخى الحذر عند وضع واقي الشمس على وجه طفلك ، وعلمه ألا يفرك عينيه عند ارتداء واقي الشمس. إذا دخلت واقي الشمس في عين طفلك ، امسح برفق بقطعة قماش نظيفة ومبللة.

توخي الحذر مع البخاخات، لا يستطيع الأطفال الصغار تنسيق حبس أنفاسهم أثناء التطبيق وقد يستنشقون أبخرة بخاخات ، إذا اخترت واقيًا من الشمس من نوع بخاخ ، فاستخدمه فقط في مناطق جيدة التهوية ، وكن على دراية باتجاه الرياح ، ولا ترش الوجه أبدًا.

ساعد أطفالك على تطوير عادات للحماية من أشعة الشمس مدى الحياة ، مثل إعادة وضع واقٍ من الشمس كل ساعتين وبعد السباحة ، واستخدام مرطب للشفاه يحتوي على واقي من الشمس.

طرق أخرى لحماية الأطفال والرضع من أشعة الشمس

يجب أن يلعب الأطفال في الظل، يمكن أن تكون المظلات مصدرًا رائعًا للظل المحمول، فقط تذكر أن الرمال يمكن أن تعكس أشعة الشمس في اتجاه تصاعدي ، لذلك لا توفر المظلات حماية كاملة.

اختارى القبعات ذات الحواف العريضة التي تحمي الوجه ومؤخرة العنق.

اختر الملابس التي تغطي المزيد من الجلد، إذا أمكن ، ارتدِ ملابس بنطال طويل وأكمام، توفر الأنسجة الأكثر إحكامًا ، مثل القطن ، مزيدًا من الحماية. يمكنك أيضًا العثور على ملابس مصممة لحجب الأشعة فوق البنفسجية.

لا تنسى حماية عينيك من أضرار أشعة الشمس، اختر النظارات الشمسية التي توفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية بنسبة 99٪ على الأقل.

تجنب ذروة الشمس، تكون الأشعة فوق البنفسجية أقوى في منتصف النهار من الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساءً اختر الأنشطة المظللة أو الداخلية خلال هذه الساعات.