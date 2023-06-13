يحاول جسدك إخبارك بها.. 6 أسباب محتملة للشعور ببرودة اليدين والقدمين 

بيروت - نادين محمد - من الشائع أن تكون يداك باردتين حتى لو لم تكوني في مكان بارد، وعادةً ما تكون الأيدي الباردة إحدى الطرق التي يحاول بها الجسم تنظيم درجة حرارته ولا ينبغي أن تكون مدعاة للقلق.

إلا أن برودة اليدين المستمرة خاصة إذا كانت مصحوبة بتغيرات في لون الجلد، قد تكون مؤشرًا تحذيريًا على وجود ضرر بالأعصاب أو مشكلات في تدفق الدم أو ضرر بأنسجة اليدين أو الأصابع.

فعلى سبيل المثال، إذا كنت بالخارج في طقس شديد البرودة وكانت يداك باردتين، فقد تكون تغيّرات لون جلدك علامة تحذيرية على إصابتك بلسعة الصقيع. إليك أعراض وأسباب برودة الأطراف وكيفية تشخيصها .

أسباب وأعراض برودة الأطراف

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وتتضمن العلامات والأعراض التي ينبغي الانتباه إليها عند الإصابة ببرودة اليدين ما يلي:

برودة القدمين أو أصابع القدمين

تغيرات في لون جلد اليدين

الخَدَر أو الوخز

القرحات الملتهبة أو البثور

الجلد المشدود أو المتيبس

أسباب برودة الأطراف

قد يكون سبب برودة اليدين هو مجرد وجود الشخص في غرفة باردة أو أي مكان آخر بارد. وتكون برودة اليدين غالبًا مؤشرًا على أن الجسم يحاول الحفاظ على درجة حرارته الطبيعية. ومع ذلك، قد تعني برودة اليدين الدائمة وجود مشكلة في تدفق الدم أو الأوعية الدموية في يديك

الأنيميا (فقر الدم) — حالة مَرَضية لا يتمكن فيها الجسم من الحصول على الأكسجين، بسبب نقص كريات الدم الحمراء السليمة.

مرض بورغر

داء السكري

الذئبة الحمراء

مرض رينود

تصلب الجلد

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كيفية تحسين الدورة الدموية في اليدين والقدمين

مهما كان سبب برودة قدميك أو يديك، فإليك بعض النصائح الهامة حول كيفية تحسين الدورة الدموية والمساعدة في الحفاظ على راحة اليدين والقدمين:

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1-النعال والجوارب

إذا كنت تعانيين من برودة اليدين والقدمين في الداخل، فحاولي ارتداء النعال والجوارب.

2-اختاري ملابس أكثر دفئًا

ضعي بعض الاهتمام الجاد لخزانة ملابسك الشتوية وقومي بتخزين القبعات والجوارب والقفازات.

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3-التمرين اليومي

الحفاظ على ممارسة روتينية يومية جيدة يمكن أن يساعد في تحسين الدورة الدموية.

4- الامساك بشيء دافئ

افتحي الغلاية وقومي بتحضير مشروبات دافئة لطيفة لتحملينها.

5-وسادات التدفئة

يمكن أن تساعد بعض وسادات التدفئة لقدميك وأسفل ظهرك في تخفيف الأعراض والسبب، حيث إنها تساعد الأوعية الدموية على التمدد ، مما يسمح بتدفق الدم بشكل أفضل إلى يديك وقدميك وجسمك بالكامل.

6-ابتعدي عن الفريزر

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قد يبدو هذا واضحًا، لكن حاولي تجنب غمر يديك في مجمدات السوبر ماركت وإذا كنت تعلمين أنك ستضطرين إلى الوصول إلى المجمدات يمكنك ارتداء قفاز.

متى يجب عليك مراجعة الطبيب لمعرفة أسباب برودة الأطراف

يمكنك حجز موعدًا لزيارة طبيبك إذا كنت تشعرين بالقلق من استمرار برودة يديك. وحينها سيتحقق الطبيب مما إذا كانت برودة يديك ناتجة عن مشكلة في تدفق الدم أو الأعصاب. وهكذا سيستهدف العلاج السبب الكامن للشعور بالبرودة في يديك. وقد يوصي الطبيب بإجراء تغييرات في نمط حياتك، بما يتناسب مع حالتك، للمساعدة على تحسين الأعراض.

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المصدر: موقع مايوكلينك